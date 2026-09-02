ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍: ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସିଏମ୍
ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 2, 2026 at 5:33 PM IST
Team Mohan to Visit Dubai, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ୟୁଏଇ ବା ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତି, ନିବେଶକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମୁଦାୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଓ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।
ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ନଜରରେ ଓଡ଼ିଶା :-
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବନ୍ଦର, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଧାତୁ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି, ଆଲୁମିନିୟମ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସହିତ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ୟୁଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାଗିଦାରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ।
ସରକାର-ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା : -
ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା । ଏଥିସହ ବିଜନେସ୍-ଟୁ-ବିଜନେସ୍ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିବେଶ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶ ଆଉଟରିଚ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ । ୟୁଏଇରେ ନିବେଶକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାଗିଦାରିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୀତିଗତ ସହାୟତା, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାଗିଦାରି ଗଢ଼ିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତ ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯିବେ ମୋହନ ସରକାର; ଫୋକ୍ସରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କୂଳ ଲଂଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲା ଚିନ୍ତା; ଖୋଳାଯିବ ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ କଢ଼ାଯିବ ପଟୁ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର