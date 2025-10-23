ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଦେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ
ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ଓ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ୫୦ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା । ପାସ୍ ନ କଲେ ଦେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ।
Published : October 23, 2025 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ ଓ ଫେଲ ପରୀକ୍ଷା । ପିଲାମାନେ ଏନେଇ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ 4 ସପ୍ତାହରୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାମଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020:
ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଆମୂଳଚୁଳ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ପାରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଏବେ କିଛି ପାରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
'ଫେଲ୍ ହେଲେ 4-5 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା'
ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ,ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । 4-5 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଳାସକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଫଳରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭବନା ଅଧିକ ନାହିଁ।ପାଠ୍ୟଖସଡା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।"
ନା' ପସନ୍ଦ କଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍:
ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅମୀୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିନା ଚାପରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଓ ଆଦିବାସୀ, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ଛାତ୍ରୀ:
ଏନେଇ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଡି ସୁଜାତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ମନରେ ଡ଼ର ଓ ଭୟ ଛାଡିବାକୁ ହେବ । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ ହୋଇପାରିବା ।"
କ'ଣ ରହିଛି ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ?
1) ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
2) ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୫୦ ମାର୍କରୁ ୧୦ ମାର୍କ ମୌଖିକ ଓ ୪୦ ମାର୍କ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ । ସେହିପରି ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ୫୦ ମାର୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
3) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସମିଟିଭ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ୧ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପରେ ପଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ । ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ସହଜ, ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହାରାହାରି ଓ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ ମାର୍କର ଓ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ମାର୍କର ରହିବ ।
4) ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତରଖାତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ।
5) ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଲେ ପିଲା ପାସ୍ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର