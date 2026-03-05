ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟି କମ୍ପିଟେସନ ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଇ ନଥିବା ବେଳେ 5ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିମକୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଘୋଷଣା ।
Published : March 5, 2026 at 4:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ l ଗତ ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା "ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟି କମ୍ପିଟେସନ ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ" ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 9ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ 9ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଘୋଷଣା କରାନଯାଇ 5ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିମକୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ l
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଫଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କୁଳପତି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ରାଗରଖି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା 30 ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 19ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଫୁଟବଲ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା, ହକି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା, କ୍ରିକେଟ ପୁରୁଷ, କବାଡ଼ି ମହିଳା, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପୁରୁଷ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସିଙ୍ଗିଲ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଡବଲ ପୁରୁଷରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନାହିଁ l ଏହାସହ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତଥା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି l ଆଜି ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏହି ଘଟଣା କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ସତ୍ୟ ଶିବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତ ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲୁ l ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଆମ ସହ ବହୁତ କିଛି କରାଗଲା l ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେବା ସହ ପଡ଼ିଆର ମାନ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା l ସେଠାରେ ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ପଇସା ପତ୍ର ସହ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଗଲା l ରାତି ଅଧାରେ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ । ପୁଣି ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲୁ, ତେବେ ଓଭର ଅଲ ଚାମ୍ପିଅନ ଆମକୁ କରଗଲା ନାହିଁ l ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ 9ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଓଭର ଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଯିବା କଥା, ତେବେ ଆମକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ l ଖାଇବାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁଠି ମୁଢି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ l ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମକୁ ହଠାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା l"
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କୁଳପତି ବିଧୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ଘଟଣା ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ଅଧିକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ l ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ପରିଚାଳନା ଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ l ତେଵେ ଆମକୁ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ତାହା ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ତଥା ଯେଉଁ ଅବିଚାର କରାଗଲା l ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ 9ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 5ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିାଅନ ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା ହେବା କଥା l ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଇବା ଉଚିତ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଓ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ l ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତମାନର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେହି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା l ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବିଧୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଯାହା ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ଶୁଣିଲୁ ,ଏହା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିବାର ଅଛି l ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ଅଧିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଭୁଲ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ସମାଧାନ ଓ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ l ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଏକ Internal Inquiry Committeeରେ ତଦନ୍ତ କରେଇବୁ ଓ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପଠେଇବୁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ l ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲକୁ ଆଧାର କରି ଚାମ୍ପିଅନ କରାଯାଇ ନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲକୁ 5 ପଏଣ୍ଟ, ସିଲଭରକୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜକୁ 1 ପଏଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି l ଆୟୋଜନ କମିଟି ଆମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲମାନେ ମଦ ପିଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ପେଁକାଳି ବଜେଇଲେ l ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କାହାରିକୁ ବଳ ପୂର୍ବକ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି l
