ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ନୂଆ ଆଶା… ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲେନ୍
ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା, GPS ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ରହିଛି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 17, 2026 at 8:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟାରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା। ଏପରିକି ବିପଦରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖୋଜିବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଦିନର ଆଲୋକ ହେଉ କି ରାତିର ଅନ୍ଧାର, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲେନ୍। ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ।
- ଫଟୋଗ୍ରାଫିରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ବଦଳୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ନିରୀକ୍ଷଣ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଉଡ଼ିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ।
ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ଉଡ଼ାଣ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
- କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ସହ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବା ଦିଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଜନିତ ତ୍ରୁଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
- ଗ୍ଲାଇଡର୍ ନିର୍ମାଣରେ ବି ପରୀକ୍ଷଣ
ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଗ୍ଲାଇଡର୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୨ ମିଟର ୱିଙ୍ଗ୍ସ୍ପାନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ଲାଇଡର୍କୁ ଥ୍ରଷ୍ଟ୍ ବିନା ବାୟୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ିପାରିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଦିଗ ଓ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଲେରନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଜ୍ଞାନ, ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷମତା ଓ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
- ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ୨୦୦୯ ମସିହାରୁ ଏରୋ ମଡେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି କ୍ଲବ୍ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ମଡେଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଏହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଆର୍ଜିବି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି କମ୍ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଥର୍ମାଲ୍ ଓ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ତାପ ସଙ୍କେତ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାରରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ପ୍ଲେନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ।
କ୍ୟାମେରାରୁ ମିଳୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଧାରରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ମିଳିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ବଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଡେଣା ବାୟୁରୁ ଲିଫ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷ ଉପଯୋଗ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ଲବ୍ ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ସମୟସୀମା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏରୋ ମଡେଲିଂକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଓୟୁଟିଆର୍ର କୁଳପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ଦରକାର ହେଲେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ନୂଆ ଆଶା
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗିତା ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ, କ୍ୟାମେରାର କ୍ଷମତା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ, ଏହି ଅଟୋନୋମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନିଖୋଜ ଓ ବିପଦରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବାରେ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଚାଷ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ, ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଫସଲରେ ସାର ଓ କିଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କୁମୁଦିନୀ ସ୍ବାଇଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର