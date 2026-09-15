ବଢୁଛି ଦର, ବିଗୁଡୁଛି ଘରର ବଜେଟ୍: ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ରହୁନି ଟଙ୍କା
ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ କିଛି ବି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 15, 2026 at 8:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରୋସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଛି । ପନିପରିବା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଚାଉଳ, ଡାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି ।ଏତିକି ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପ଼ଡିଥିବାବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି, ଯାତାୟାତ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଔଷଧ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ବିଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ରହିଛି । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ କେଉଁଠୁ ?
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡିଥିବା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ପୁଷ୍ପିତା ସାମଲଙ୍କର ଏଥିଲା ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଷୋଭ ମିଶା ବକ୍ତବ୍ୟ । ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଖାଲି ପୁଷ୍ପିତା ନୁହଁନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ଚିନ୍ତାରେ ପ଼ଡିଛନ୍ତି । ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯାଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କିଛି ବି ବଳୁନି । ପ୍ରତିମାସରେ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମହଙ୍ଗା ମାଡ ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବଜେଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରରେ ଏହାକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । କାରଣ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବା Consumer Price Index (CPI) ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡିଶାରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତୀ 5.52%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରାହାରୀ 4.82% ଠାରୁ ଅଧିକ । ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 5.90% ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 4.47% ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପରବାରଲୋକେ ନିଜ ଖର୍ଟ୍ଟ କାଟ କରିବା ସବ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣି କରି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଚୟ କମୁଛି, ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି
"ଯଦି ପନିପରିବା ଦର ବଢେ, ମୁଁ କମ୍ କିଣେ। ଡାଲି ଦାମ ବଢିଲେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜେ। ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ତିଆରି ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।" ଏ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସରିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡୁଥିବାବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କମି ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ 2000 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲୁ, ତାହା ଆମକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ପ଼ଡୁଛି ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।"
ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିବାର ବଜେଟକୁ ବିଗାଡି ଦେଉଛି
ଅର୍ଥନୈତକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ସଞ୍ଚୟ ଅଭାବ ପରିବାରଗୁ଼ଡିକ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଫେସର ମିତାଲି ଚିନରା କହିଛନ୍ତି," ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିବାର ବଜେଟକୁ ବିଗାଡି ଦେଉଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 5.90% ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଆୟର ଏକ ବଡ ଭାଗ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଯଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦାମ ଏହିପରି ବଢିଚାଲେ, ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ ସଙ୍କଟ ଆଣିଦେବ ।"
ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପିଆଜ ଦର 48.27%, ରସୁଣ 43.60%, ଅଦା ଦର 73.82% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଥିସହିତ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଆଳୁ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସିପିଆଇ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବାରେ 14.64%, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ରହଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 8.38% ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟା ସେବାରେ 15.17 ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ରେକର୍ଡ କରଯାଇଛି ।
ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ନାରା କହିଛନ୍ତି "ଏହି ସମସ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନାରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ।"
CPI ଅନୁଯାୟୀ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନା (6.27%), ତାମିଲନାଡୁ(5.29%), ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ (5.55%) ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର (5.53%) ରଖି ଓଡିଶାଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି: ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରାୟ, ୨ ବର୍ଷରେ ସରିଲାଣି ୨୦୧ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁସିସି ଚର୍ଚ୍ଚା; 'ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ନିୟମକୁ ଲଦିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ'