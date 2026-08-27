MV Ocean Winner ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି: ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ
‘MV Ocean Winner’ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ଚୀନର 2ଟି ଜାହାଜ ଯୋଗ ଦେବେ,ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଂଙ୍ଖୁଆ
Published : August 27, 2026 at 8:09 AM IST
MV Ocean Winner ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାନାମା ପତାକାଧାରୀ ‘MV Ocean Winner’ ଜାହାଜ ବୁଡିଯିବା ଘଟଣାକୁ 5 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ 22 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ଚୀନ୍ର 2ଟି ଜାହାଜ ଯୋଗ ଦେବେ । ପାରାଦ୍ବୀପ ନିକଟରେ ଜାହାଜବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ଲାଇଫବୋଟ୍:
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏକ ଲାଇଫବୋଟ୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ଲାଇଫବୋଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡିଯାଇଥିବା ଜାହାଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚୀନ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ପଠାଉଛି । ଏବେବି ଜାହାଜରେ ଆହୁରି 22 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେନେଇ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ଜାହାଜରେ ମାଲ ଲୋଡ୍ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ । "କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଲା ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ।
#WATCH | Bhubaneswar: A massive search and rescue operation is actively underway in the Bay of Bengal for 22 missing crew members after the Panama-flagged bulk carrier, MV Ocean Winner, sank off the Odisha coast.— ANI (@ANI) August 27, 2026
On this, Odisha's Industry Minister Sampad Chandra Swain said,… pic.twitter.com/UX3zumBDaX
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଚୀନ୍ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘MV Ocean Winner’ ବୁଡିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜାହାଜରେ ମୋଟ 24 ଜଣ କ୍ରୁ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜଣ ଚୀନ୍, 3 ଜଣ ମିଆଁମାର ଓ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବାକି 22 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।
ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର:
ଅନ୍ୟପଟେ ନୌସେନାର ବିମାନ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିକନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ‘MV Ocean Winner’ର ଅଂଶ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧାନ ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ICG) ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଣ୍ୟ ଜାହାଜ MV Ocean Winner ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ବୀର ବନ୍ଦରରୁ ଜଳପଥରେ ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ MV Ocean Winner ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଜାହାଜଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଜାହାଜରେ ଥିବା 24 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 22 ଜଣଙ୍କର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର