ETV Bharat / state

ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରୁ ଶିଳ୍ପ କରିଡର; 'ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଡେଲରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ'

ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ । ରାଉରକେଲାରେ ୮ହଜାର ୮୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT
ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ । ୨୩ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୮ ହଜାର ୮୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୦ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୬୮୩୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଆଉ ୫୨ ହଜାର ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ମଧ୍ୟ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ୨୦ ହଜାର ୪୨୭ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଡେଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT
ଷ୍ଟିଲ ସିଟିରୁ ଶିଳ୍ପ କରିଡର (ETV Bharat Odisha)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ସାଜିଛି । ରାଉରକେଲାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ତମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୮ ହଜାର ୮୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୦ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ମୋଟ ୬୮୩୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଆଉ ୫୨ ହଜାର ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ମଧ୍ୟ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଆଉ ୨୦ ହଜାର ୪୨୭ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବ ।

ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT
ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat Odisha)

'ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବା'

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଶିଳ୍ପାୟନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି । ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବା । ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା । ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଆଇଆଇ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରହିବା, କାମ କରିବା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ନାରାକୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସହଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ । ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସହ ଏକାଧିକ ଏମଏସଏମଇ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ । ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବାରା ଯୁବପିଢୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହରକୁ ଯିବେନାହିଁ । ବରଂ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିବା ୧୧ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୫ ହଜାର ୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହ ୪୧୮୩ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଉ ୩୧୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଏହି ୯ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ୨୬୪୯ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । "

ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT
ଷ୍ଟିଲ ସିଟିରୁ ଶିଳ୍ପ କରିଡର (ETV Bharat Odisha)

ରାଉକେଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ, ଓଡିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ଓ ରାୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ତିନୋଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସରକାର ୪୩ ହଜାର ୩୪୯ କୋଟିର ନିବେଶ ପାଇଁ ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ୨୨ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ୧୮ହଜାର ୯୮୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ୫ ନିବେଶକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୮୬୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସହ ୧୪୪୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ୪୯୦୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନିଜସ୍ବ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ୧୪୪୭ ଏକର ୯୨୭ ଡିସିମିଲ ଜିମି ହସ୍ତାନ୍ତର ମଜୁରୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୧ ତମ ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଆଉ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ଵାରାନ୍ଵିତ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ । ଆଗକୁ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT
ଷ୍ଟିଲ ସିଟିରୁ ଶିଳ୍ପ କରିଡର (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ସିଆଇଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବହୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ, ଏମସିଏଲ, ଜେଏସଡବ୍ଲୁ, ବେଦାନ୍ତ, ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ, ସେଲ, ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପ୍ସନ ଷ୍ଟିଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଉଲକେଲା ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସର ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ; ମହାମହିମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ହେବେ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବୀର୍‌ ଗାଥା ଭଳି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମକିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MOHAN CHARAN MAJHI
ODISHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ODISHA INVESTMENT MOU
INDUSTRIAL PROJECTS ODISHA
ROURKELA INDUSTRIAL PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.