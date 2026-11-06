ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ୩୧୮ଟି ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍, ୫ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
୬୨୦ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୩୮ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା; NMCର ଅନୁମୋଦନ, ୧୪ଟି ବିଭାଗରେ ମିଳିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 6, 2026 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ (PG) ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୬୨୦ଟି ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ୩୧୮ଟି ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୯୩୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ (NMC) ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ୩୧୮ଟି ପିଜି ସିଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ତାଳଚେର ଓ ଫୁଲବାଣୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ।
- ୫ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫୩ଟି ପିଜି ସିଟ୍
NMCର ନୂଆ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୪୪ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୨ଟି, କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୮ଟି, ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୩୨ଟି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୭ଟି ପିଜି ସିଟ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ୫ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
- ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ସିଟ୍
କେବଳ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୬ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ୮ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ୫୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୪୪ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ରୁ ୫୪ ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୩୩ଟି ସିଟ୍ ବଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୨୦ଟିରୁ ୫୩ଟି ହୋଇଛି।
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୭ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୩୨ରୁ ୨୪୯ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ୧୧ଟି ସିଟ୍ ବଢ଼ି ୧୪୪ରୁ ୧୫୫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର PGIMERରେ ମଧ୍ୟ ୧୧ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୬ରୁ ୪୭ ହୋଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ ରୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- ୧୪ଟି ବିଭାଗରେ ମିଳିବ ପିଜି ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ
NMC ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆନାଟୋମି, ଆନାସ୍ଥେସିଓଲୋଜି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ୍, ଇଏନଟି, ଜେନେରାଲ ମେଡିସିନ୍, ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ପାଥୋଲୋଜି, ସାଇକିଆଟ୍ରି ଏବଂ ରେସ୍ପିରେଟୋରି ମେଡିସିନ୍।
ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
- ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୬୨୦ରୁ ୯୩୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କେବଳ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦକ୍ଷ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଗଢ଼ିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଲା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ MBBS ସିଟ୍: ୨୦୨୭-୨୮ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର