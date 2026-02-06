ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା: ଦିନକରେ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନରେ ୧୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା । ଦିନକରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୧୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ । ଗତବର୍ଷ ୨୯ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର- ପୋଲିସ ଡିଜି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ୧୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ (BGN) ଡିଭିଜନର ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି- କନ୍ଧମାଳ-ବୌଦ୍ଧ-ନୟାଗଡ଼ (KKBN) ଡିଭିଜନର Party Member (PM) ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ୪ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ରହିଛନ୍ତି । ବିଜିଏନ୍ ଡିଭିଜନର 15ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖିଲ୍ ଓ ଅଙ୍କିତା ରହିିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପାତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଶୁକ୍ରବାର (ଆଜି) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଭିଯାନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର BGN ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର KKBN ଡିଭିଜନର ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି…
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ହିଂସାର ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ।" ତେଣୁ ହିଂସାର ରାସ୍ତା ଛାାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୫ ଜଣ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୪ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଜିପି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
୧୫ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ
ଡିଜିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ (BGN) ଡିଭିଜନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୧୫ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ନିଖିଲ ଓରଫ୍ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓ କଟକ ଜିିଲା ଟାଙ୍ଗୀର ଅଙ୍କିତା ଓରଫ୍ ରଶ୍ମୀତା ଲେଙ୍କା । ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷିତ ଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ୧୪ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି AK-47, 5ଟି SLR, ଗୋଟିଏ Sten, ଗୋଟିଏ INSAS, ଗୋଟିଏ 303 ରାଇଫଲ ଏବଂ 4ଟି Single Shot ଗନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନିଖିଲ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ।
କେକେବିଏନ୍ ଡିିଭିଜନର ୪ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିଲେ
ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି- କନ୍ଧମାଳ-ବୌଦ୍ଧ-ନୟାଗଡ଼ (KKBN) ଡିଭିଜନର Party Member (PM) ପଦରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା କୁଞ୍ଜାମି ଓରଫ୍ ଜିତେନ, ମୁଚାକି ମାସେ ଓରଫ୍ ସୁମିତ୍ରା, ଚୋମାଲି କୁଞ୍ଜମ୍ ଓରଫ୍ ଶାନ୍ତିଲା, ବନ୍ଦୀ ମାଡ଼ଭି ଓରଫ୍ ମାଳତୀ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ SLR, ଗୋଟିଏ 12 Bore Gun, 2ଟି 303 ରାଇଫଲ ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା ।
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫ରେ ୨୯ ମାଓବାଦୀ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ଵର
ପୋଲିସ ଡିଜି କହିିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ଵର ନାହାନ୍ତି। ୨୦୨୫ରେ ୨୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଗତବର୍ଷ ୨୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ହାତଗଣତି ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ହିଂସାର ମାର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅପିଲ୍ କରିିଛନ୍ତିି। ତେବେ ଆଗାମୀ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବ," ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର