ମୁଖିଆ ବିହୀନ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ: ଗଡୁଛି ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାମଲା, ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି
ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ । ଫଇସଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିିଛି ୫ ହଜାର ୪୬୮ଟି ମାମଲା ।
Published : February 19, 2026 at 7:58 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ (OHRC)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅୟୋଗ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମୁଖିଆ ବିହୀନ ପଡ଼ିଛି । ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସଙ୍କ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରୁ ୩ ବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଗରେ ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମାହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ।
ଏପରିକି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନ ଥିବାରୁ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ସେହିପରି କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉଇଙ୍ଗ୍ (Investigation wing) ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଟିମର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (Director Investigation) ପଦ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଚିବ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଆୟୋଗରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ?
ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଏହି ପଦବୀ ବର୍ଷେ ହେବ ଖାଲି ପଡିଛି । ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଏହି ପଦରେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏପରିକି ଆୟୋଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଚିବ ପଦ ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ପଦରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ।
୨ ମାସରେ ୬୩୯ ମାମଲା, ଶେଷ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ୧୦:
ଆଜି(ଫେବୃଆରୀ 19) ସୁଦ୍ଧା ଓଏଚଆରସିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅୟୋଗରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ମିଶାଇ ୫ ହଜାର ୪୬୮ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିିଛି । ଏଯାଏଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୩୯ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୦ଟି ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୨୯ଟି ମାମଲା ପଡି ରହିଛି ।
୫ ବର୍ଷର ପରିସଂଖ୍ୟାନ:
କମିଶନରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୪୯୨୭ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩୯୪ ଟି ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫୩୩ ଟି ମାମଲା ବାକି ରହିିଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୪୦୧୭ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୨୯ ଟି ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୧୮୮ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୫୪୪ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ଟି ମାମଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୨୨ଟି ମାମଲା ବାକି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୪୯୪ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ମାମଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୪୮୪ ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୨୭୮ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭ଟି ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୭୧ଟି ମାମଲା ଅଧାରେ ରହିଥିଲା ।
'ମାନବଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର'
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ବିଶ୍ଵପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି,"ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ମୁଖିଆ ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ଥିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏବେ ଯେତେ ମାମଲା ଆଗତ ହେବ କୌଣସି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କାମ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ କମିଶନ ନିଜ ଆଡୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ କେହି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଯଦି ଆଗତ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାମଲା ଗୁଡିକ ଗଡି ଚାଲିଛି । କମିଶନ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ନେବାକୁ ହେଲେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଜଣେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କଲେ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ । ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହୋଇଥାଏ । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । କମିଶନରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
'ପୀଡିତମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି'
ସେହିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ପରିବାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପୀଡିତମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ୨୦ରୁ ୩୦ଟି ମାମଲା ଏବେ ଅୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏବେ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର