ଓଡିଶାରେ 38000 HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ; ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ଗଞ୍ଜାମ-କଟକ-ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧିକ
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଚଆଇଭି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ । ଓଡିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
November 28, 2025
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ଚାଲିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆଣିଥିଲା ଏଚଆଇଭି । ଆଉ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡି ବସିଥିଲା ଏଚଆଇଭି ଭୂତାଣୁ । ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଏଚଆଇଭି ପୀଡିତାଙ୍କର.. ଯିଏ କି ନିଜେ ଏଚଆଇଭି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ, କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ।
ସ୍ୱାମୀ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ HIV ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ସେତେ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ HIV ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥିଲେ । ନା କଥା ହେଉଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପିଲାଂକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏଚଆଇଭି ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ଏକ ସଂଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଁଚୁଛନ୍ତି । ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ନହାରି ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
"ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ । ସମାଜରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେବି ଘୃଣା ମନଭାବ ରହିଛି। ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯିବା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ଏବେବି ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଏଚଆଇଭିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଚେତନ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କିଛି ମାନସିକତା ଏବେବି ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନୈକ ଏଚଆଇଭି ପୀଡିତା ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ୍ସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ଏଡସ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ । ସେହିପରି ଓଡିଶାର ଥିବା ଏଚଆଇଭି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକକୁ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ନକଲି ଦେଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାକୁ ଏଡ୍ସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ତେବେ ଏହାର ମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ-
ସାଧାରଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ୨୦୦୦ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ୧୦୮ ଜଣ। ରୁପାଜୀବୀ ୧୫ ଜଣ । ନିଶା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ୨ ଜଣ, ତୃତୀୟ ଲିଂଗି ୧୩ ଜଣ, ଦାଦନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଅନାନ୍ୟା ୫ ଜଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଚଆଇଭିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ୨୫ ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚଆଇଭି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ (ଏପ୍ରିଲରୁ ଆକ୍ଟିବାର) ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏଚଆଇଭିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି-
ଏଚଆଇଭିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏଚଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ପିଲାମଧ୍ୟ ଏଚଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେପରିକି ଏଚଆଇଭି ପାଇଁ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା, ମାଗଣା ଔଷଧ, ଏକ ମାସରେ ଏଚଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବସରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଏଚଆଇଭି ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି-
ରାଜ୍ୟରେ ଏଚଆଇଭି ସ୍ଥିତି ନା ଭଲ ରହିଛି ନା ଖରାପ । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ କମ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଂଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଚଆଇଭି ଦେଖାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬୬୧୨୧ ଜଣ ପଞ୍ଚିକରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ସେଥିରୁ ନୂଆରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ୨୦୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୭୭୨୧ ଜଣ
୧. ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୨୩୪୧ ଜଣ ନୂଆ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ
୨. ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ୩୨୩୨ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ
୩. ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୩୪୩୬ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ
୪. ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୩୭୬୯ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ
୫. ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪୬୨ ଜଣ ଏଚଆଇଭି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି
ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଏଚଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 50 % । ସେହିପରି ଭାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଚଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ।
କଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ-
NACP (ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୬୭ ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର (SA-ICTC), ୭ ଟି PPP ମୋଡ୍ ICTC ଏବଂ ୧୨୩୨ ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । PLHIV ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ARTC (Anti - Retroviral Therapy Centers) ଏବଂ ୧୭ ଟି ଲିଙ୍କ ARTC ସହିତ ୧୨ ଟି କେୟାର ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହା ସହିତ ୨ ଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଥା- ଫୁଲନଖରା ନିକଟରେ ଥିବା IMS ଏବଂ SUM ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଟକରେ ଥିବା ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ ପରିଷଦ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ARTC କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ନେଇ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଡି. ଏସ. ଅରବିନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ଏଚଆଇଭି ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୮୦୦ଟି ଗାଁରେ ମୋଟ ୫୨ ଟି TI-NGO (ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ) ଏବଂ ୭ ଟି LWS (ଲିଙ୍କ୍ ୱାର୍କର ସ୍କିମ୍) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ ଟି DSRC ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ STI-RTI କ୍ଲିନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । HIV ସଚେତନତା ଉପରେ IEC କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କିଛି ବଡ ବଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ IEC ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ଟାର୍ଗେଟରେ ଯୁବପିଢ଼ି-
ଅଧିକାଂଶ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣ ପଡୁଛି । ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ୨୦-୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ମୋଟ ୧୫୦୦ ଅର୍ଥାତ( ୭୦୦ ସ୍କୁଲ ଓ ୮୦୦ କଲେଜ)ରେ ରେଡ ରିବନ୍ କ୍ଲବ୍ (RRC) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି-
NHM ସହାୟତାରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରସବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି ।
ରୁପଜୀବୀଙ୍କୁ ୩ ମାସରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା-
ରୁପଜୀବୀଙ୍କୁ ୩ ମାସରେ ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
