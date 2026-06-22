ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଦାବି
ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତା ପରିମାଣରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି । ତେବେ ସହାୟତା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷ କରିବାକୁ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 22, 2026 at 9:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବସର କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ରାଶିରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଅବସର କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ରାଶିରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଶେଷଥର ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ୫ ବର୍ଷ ବା ଏଥିରୁ କମ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ୧,୦୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅବସର ଓ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ । ୩୦ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଅବସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ୬,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ।
ସହାୟତା ରାଶିରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୧ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ୧୪ କୋଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଜୀବୀ ଅବସର ଓ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଜୀବୀ ଏ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ । ୨୦୨୧ରେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ହେଲାଣି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାଂହୁ । ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ମିଟ୍; ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର