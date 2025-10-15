ETV Bharat / state

କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସିଟ, ପୁଣି ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ...

ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଥିବା କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍‌ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ପୂରଣ ପାଇଁ SAMSରେ SPOT ଆବେଦନ ।

Government Of Odisha Higher Education Department UG PG LLB BED MED Spot Admission 2025
Government Of Odisha Higher Education Department UG PG LLB BED MED Spot Admission 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 15, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Higher Education Department ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଥିବା କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସିଟ । ସେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ହେଉ ବା ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଥିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସିଟ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍‌ ନାମଲେଖା

ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ +୩ (UG), ପିଜି (PG), ୨ ବର୍ଷିୟା B.Ed/M.Ed, ୩ ବର୍ଷିୟା LL.B. ଓ ୩ ବର୍ଷିୟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍‌ B.Ed/M.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍‌ରେ ସ୍ପଟ୍‌ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Higher Education Department
Higher Education Department (Government Of Odisha)

କେବେଠୁ ଆବେଦନ:

ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ୧୧ଟା ସମୟରୁ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀମାନେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଙ୍କ କରାଯିବ । ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୧୦୫୮ କଲେଜରେ UG ନାମଲେଖା ଚାଲିଛି ।

କଳା ବିଭାଗ:

କଳା ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୪୨୬ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୯୫୨ ଜଣ ନାମଲେଖାଇଛନ୍ତି । ବାକି ୩୨ ହଜାର ୪୭୪ଟି ସିଟ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।

Higher Education Department
Higher Education Department (Government Of Odisha)



ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ:

ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ସିଟ ୪୫ ହଜାର ୭୮୧ଟି ସିଟ୍‌ ରହିଥିବା ବେଳେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୨୬ ହଜାର ୬୯୨ ଓ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧୯ ହଜାର ୦୮୯ଟି ସିଟ ।



ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ:

ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୨୮ ହଜାର ୭୪୪ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ହଜାର ୮୩୮ଟି ସିଟରେ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ୭ ହଜାର ୯୦୬ ଟି ସିଟ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।


ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ:

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ସିଟ ୩୨ ହଜାର ୨୯୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୭ ହଜାର ୩୮୫ ସିଟରେ ନାମଲେଖା ହୋଇଛି । ଏବେବି ୧୪ ହଜାର ୯୦୭ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୫୮ କଲେଜରେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୬୮୯ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ୩୨୮ ସିଟରେ ନାମଲେଖା ହୋଇଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ୮୦ ହଜାର ୬୭୭ ସିଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।



ସେହିପରି ଭାବରେ ପିଜିରେ ମୋଟ ୧୨୬ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଲାୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୧ ହଜାର ୮୯୩ଟି ସିଟ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ସିଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଉଥରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।



୨ ବର୍ଷିୟା B.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ :

୨ ବର୍ଷୀୟା B.Ed ବିଭାଗରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୨ଟି କଲେଜ, ଅନୁଗୋଳରେ ୩ଟି କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩ଟି, ଭୁବନେଶ୍ଵରର ରାଜଧାନୀ କଲେଜ, କଟକର ଏସ.ବି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ୧ କଲେଜରେ ସିଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।



୩ ବର୍ଷୀୟା LL.B. ପାଠ୍ଯକ୍ରମ:

ତେବେ ୩ ବର୍ଷୀୟା LL.B. ବିଭାଗରେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୩୯୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୫୨ଟି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ୩୮ଟି ସିଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ୩ ବର୍ଷୀୟା LL.B. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ । କଟକର ମଧୁସୂଦନ ଲ' କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲ' କଲେଜ, ଜଟଣୀ ସିୟୁଟିଏମ କଲେଜ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ଉତ୍କଳ ଲ' କଲେଜ ।

୩ ବର୍ଷୀୟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ B.Ed ଓ M.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ:

୩ ବର୍ଷୀୟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ B.Ed ଓ M.Ed ପାଠ୍ଯକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ ୪ଟି କଲେଜ ରହିଛି । ସେଥିରେ ୨୦୦ଟି ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୨୪୨ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୧୯୫ ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

