SAMS ପୋର୍ଟାଲକୁ SKOCH ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ମିଳିଛି SKOCH ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
Published : October 2, 2026 at 7:31 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅନଲାଇନ୍ ନାମଲେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ କରିଛି SAMS । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ସେବାର ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ପରିଚିତ SAMSକୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱୀକୃତି । SAMS ପୋର୍ଟାଲକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନଜନକ SKOCH ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬ ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ସମ୍ମାନଜନକ SKOCH ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ SAMS ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ SAMS ଟିମ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସମାବେଶୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।ସେହିପରି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ SAMS ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
SAMS ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (SAMS) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ସରଳ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ । ଆବେଦନ, ମେରିଟ୍ ତାଲିକା, ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଓ ନାମଲେଖା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ SAMSର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବା ସହ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି । ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ SAMS ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ୯.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭ମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର