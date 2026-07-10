ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା B.Ed, M.Ed ଓ B.H.Ed ପ୍ରବେଶିକା ରେଜଲ୍ଟ
ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ୍ (B.Ed), ଏମ୍.ଏଡ୍ (M.Ed) ଏବଂ ବି.ଏଚ୍ଇଡ୍ (B.H.Ed) ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 5:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ୍ (B.Ed), ଏମ୍.ଏଡ୍ (M.Ed) ଏବଂ ବି.ଏଚ୍ଇଡ୍ (B.H.Ed) ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ଏପଟେ 13 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।
କେତୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି:
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 31ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବି.ଏଡ୍ ପାଇଁ 2,450, ଏମ୍.ଏଡ୍ ପାଇଁ 300 ଏବଂ B.H.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 50ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
କେତେଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ:
ବି.ଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,09,873 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 98,170 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏମ୍.ଏଡ୍ ପାଇଁ 1,788 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1,318 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି B.H.Ed ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,879 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1,542 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନଲ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ 10 ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଟିକାରୁ 13 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ (SAMS) ପୋର୍ଟଲର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ମଡ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଜର ମାର୍କକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ବି.ଏଡ଼, ଏମ୍. ଏଡ଼ ଏବଂ ବି.ଏଚ.ଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି. ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
+2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର