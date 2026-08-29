କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପୁରୀ-ଆଳୁଚପ-ବରାକୁ ବ୍ରେକ୍ ! ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଜଳଖିଆରେ ପୁରୀ, ବରା ଭଳି ଅଧିକ ତେଲଯୁକ୍ତ ମେନୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 29, 2026 at 6:56 AM IST
Oil Reduction Rules ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବନାହିଁ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ରନ୍ଧନ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପସଚିବ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମିଳିବନି ପୁରୀ, ବରା, ଆଳୁଚପ:
ପୁରୀ, ବରା, ଆଳୁଚପ ଭଳି ଅଧିକ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଓ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ଧନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତେଲରେ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଘିଅ ସହ ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ବାଦାମ ତେଲ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ ରଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଘୋର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ, ସାର ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଇରାନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ସାର ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଦେଶ ଏହି ସଙ୍କଟର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଇନ୍ଧନ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଙ୍କଟର ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ଏସବୁ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ରନ୍ଧନ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
- ଜଳଖିଆରେ ପୁରୀ, ଆଳୁଚପ ଏବଂ ବରା ଭଳି ଅଧିକ ତେଲଯୁକ୍ତ ମେନୁ ଆଇଟମ୍ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ସାଲିସ ନକରି ଡିପ୍-ଫ୍ରାଏଡ୍ ଖାଦ୍ୟ କମ କରନ୍ତୁ
- ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ତାଳ/ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ/ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଘିଅ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ତେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇରେ ତେଲ କମ କରିବା ପାଇଁ NSS, YRC ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରନ୍ଧନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ନେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ କେତେଦୂର ବଦଳିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହଟୁନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସସପେନ୍ସ; ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ?
ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ: ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ ବି ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର