ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା; କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରହିବନି ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 23, 2026 at 9:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଲାଗିବ କାଚ କବାଟ, ଝରକା । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରହିବନି ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା । ଫାଟକରୁ ପାର୍କିଂ ଯାଏଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହେବ ଆଲୋକୀକରଣ । ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ ।
ସିକ୍ୟୁରିଟିମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। କରିଡର, ସିଡି, ଗଳି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ । ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ମାନି ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେବ । ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ, ଆଇସିସି କମିଟିକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷାର ଅଡିଟ୍ ହେବ । ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । କାରଣ ଭାଷା, ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଚିଠି ଜାରି କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ।"
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କେ ବି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ । କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ 80ଟି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ କଭର୍ କରୁଛି । ଏକ ସ୍ୱାର୍ଡ ଟିମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ହଷ୍ଟେଲ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଦିନରେ ଓ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ରାତି 10 ଟାରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲିବେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।"
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ:
1) ICC (Internal Complaints Committee) ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ POSH ଆଇନ, 2013 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଭାବରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (RDEs) ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 100% ଅନୁପାଳନ କରିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
2) SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଡେମିକ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ (SAMS)ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ IC ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ IC ଗଠନ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । SAMS ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୈଧ IC ସ୍ଥାପନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ।
3) ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ:
ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ HEI ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଯେଉଁମାନେ SAMS ପ୍ରବେଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର । ଏପରି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ IC ଗଠନ କରିବେ । RDES ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଅନୁପାଳନ ନ ହେଲେ ଅନୁମତି/ସ୍ୱୀକୃତି ବାତିଲ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗ୍ରହଣ କାରାଯିବ ।
୪) ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ:
ସମସ୍ତ ଆଇସିମାନଙ୍କୁ POSHଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (LCC) ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
5) ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି:
ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ HEI ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
(A) କୋଠା ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା:
କଲେଜର ପ୍ରବେଶ/ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଫାଟକ, ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ, ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ପୃଥକ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଛଡା ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ଧାର କୋଣ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ /ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
(B) ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥାନ:
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସହିତ ବାୟୁଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦ୍ୱାର/ ଝରକା କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରିକି ଏକାନ୍ତ ରାସ୍ତା କୁ ବାରମ୍ବାର ତଦାରଖ/ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
(C)ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀତା:
ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିଷ୍କାରକ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି କି ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ, ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।ଏପରିକି କି କଲେଜର ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ/ ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ସ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର