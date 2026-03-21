ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ୩୬୬୪.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ମଞ୍ଜୁରୀ, ଫୋକସରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନବ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।
Published : March 21, 2026 at 9:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ୨୦୨୬–୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ୩୬୬୪.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୮୬୫.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ୧୭୯୮.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ TAPAS ପଦକ୍ଷେପରେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷଣା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପିଏମ-ଉଷା ଯୋଜନାରେ ୨୦୦ କୋଟି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷା ବୃତ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା, ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୮୮କୋଟି, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶୁକ୍ଲ କୋଚିଂ ନିମନ୍ତେ ୧୦ କୋଟି, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନାରେ ୪ କୋଟି, ଗୋଦାବରୀଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।"
ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୧୬ଟି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୭୩୦ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଏହା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମେଣ୍ଟରସିପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଗବେଷଣା, ନବ ସୃଜନ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ଫେଲୋସିପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନବ ସୃଜନ ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପର ବିକାଶ ସହ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ଇନୋଭେସନ, ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ICT ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୨୫ କୋଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାରୀରିକ କୁଶଳତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବା ଭାବନାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ “Training for Agnipath Preparedness and Self-Transformation ବା TAPAS” ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । TAPAS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆଧୁନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ Student & Faculty Exchange Programme ପାଇଁ ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥିଲା । ସେହି ୭ଟି ବ୍ଲକ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ଓ ନାରାୟଣ ପାଟଣା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ, ରାଇଘର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ୭ ଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମା ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏସଇବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି, ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
