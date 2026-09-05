ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ AI ଓ ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷା
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।ଡିଗ୍ରୀ ସହ ମିଳିବ AI ଓ ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷା ।ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 5, 2026 at 7:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା । କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୃତ୍ତିଗତ କୌଶଳରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ଅଭିଯାନ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ CSR Box, Nandi Foundation ଓ OKCL ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି NASSCOM ସହଭାଗିତାରେ ‘AI Course for All’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (Artificial Intelligence),ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା (Digital Literacy), ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା Communication Skills, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ Enterprise Design Thinking ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ବିଶେଷକରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ।
ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଫଳରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ।
କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ AI ଓ Entrepreneurship କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । NEP-2020 ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନବ୍ୟାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
AI, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକାଠି କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ, ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ଓ ନିଯୁକ୍ତିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ।
କ'ଣ ହେଲା ନିଷ୍ପତି (MOU):
- ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ CSR Box, ନନ୍ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, OKCL ର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହେବା ସହ NASSCOM ସହଭାଗିତାରେ 'AI Course for All' ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ।
- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ IBM-CSR Box ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୧ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା (Digital Literacy), ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା (Communication Skills), ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ Enterprise Design Thinking ଆଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କର୍ମଶାଳା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଓ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦୭ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- OKCL ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଘଣ୍ଟାର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (Communication Skill Programme), ୧୦ ଘଣ୍ଟାର AI Course ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୫ ଘଣ୍ଟାର AI Orientation Course ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- NASSCOM ସହଭାଗିତା ଆଜି 'AI Course for All' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କର AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ AI Courses ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ Entreprenurship Development Institute of India (EDII), ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (Faculty Mentor Development Programme) ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪୦ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ EDII, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ୬ ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । Entrepreneurship, Entrepreneurship training capabilities, mentoring, Enterprise development tools, Institutional entrepreneurship ecosystem ଆଦି ଉପରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ (Entrepreneurship ecosystem)କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
- ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ (Academic Performance) ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ । ୪ଟି Indicator Pillar (Student, Faculty, Infrastructure and Activities) ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ୫୨ଟି KPI (Key Performance indicators) ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଆଧାରରେ 'ପ୍ରଶ୍ନବ୍ୟାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ବିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଗୁଣାବତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (National Credit Framework) ର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର