ବେଦାନ୍ତଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା, ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ରିହାତି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ
ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ମୁରାହରି ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବେଦାନ୍ତ ରିଟ୍ ପିଟିସନର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 2, 2026 at 9:55 AM IST
କଟକ: ବେଦାନ୍ତକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବକ୍ସାଇଟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମସି) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦାବିପତ୍ର (ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ)କୁ କୋର୍ଟ ବୈଧ ବୋଲି କହିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।
ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ମୁରାହରି ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ରିଟ୍ ପିଟିସନର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବେଦାନ୍ତକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ୨୦୦୩ ଓ ୨୦୦୭ର ବୁଝାମଣାପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ତଥା ୨୦୦୪ର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (ଜେଭିଏ) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ୫୦% ରୟାଲଟି ଭିତ୍ତିରେ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ‘ପ୍ରମିସରୀ ଇଷ୍ଟୋପେଲ’ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଏମସି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଓଏମସି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୫ ଏମଏମଡିଆର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ୨୦୧୫ରେ ହିଁ ସେହି ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତାହାକୁ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନାହିଁ।
ଏହାପରେ ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୨ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲିଙ୍କେଜ୍ (ଏଲଟିଏଲ) ନୀତି ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଇ-ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ସାରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାଣିବା ଆଇନସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ମାମଲାର ତର୍ଜମା କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ ବା ସଂଶୋଧିତ ନିୟମାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ‘ପ୍ରମିସରୀ ଇଷ୍ଟୋପେଲ’ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବୋପରି। କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ସୁବିଧା ନେଇସାରିଥିବାରୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ବେଦାନ୍ତର ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ସହ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୬ର ଧାରା ୪୫(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଓଏମସି କରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଗଣନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଓଏମସିକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା; ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା; ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ