ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ଫସିଥିଲେ, ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା । ନିଶାଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ।
Published : February 6, 2026 at 10:31 PM IST
କଟକ: ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ । ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ।
୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜଣେ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ନିଶାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ତେଵେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବାଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ନିଶା ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅପେରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଇ କୃପା ଏସଏଚଜି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅପେରା କମିଟି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ।
ଯେଉଁଥିରେ ନିଶା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେର, ଅପେରା ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପୋଲିସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆୟୋଜକମାନେ ମୋଟା ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଣି ନୃତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ନିଶା ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅପରାଧ ଅଟେ । ତେଣୁ ବିଏନଏସ ଦଫା 296/49/3(5) ଓ ଆଇଆରଡବ୍ଲୁ ପି ଏକ୍ଟ 6 ଓ 7, 1986ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ତେଵେ ମାମଲା ପରେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ