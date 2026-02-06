ETV Bharat / state

ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ଫସିଥିଲେ, ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା । ନିଶାଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ।

Odisha High Court
Odisha High Court (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 6, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ । ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ।
୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜଣେ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ନିଶାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ତେଵେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବାଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ।

ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)



ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ନିଶା ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅପେରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଇ କୃପା ଏସଏଚଜି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅପେରା କମିଟି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ।



ଯେଉଁଥିରେ ନିଶା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେର, ଅପେରା ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପୋଲିସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।



ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆୟୋଜକମାନେ ମୋଟା ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଣି ନୃତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ନିଶା ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅପରାଧ ଅଟେ । ତେଣୁ ବିଏନଏସ ଦଫା 296/49/3(5) ଓ ଆଇଆରଡବ୍ଲୁ ପି ଏକ୍ଟ 6 ଓ 7, 1986ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ତେଵେ ମାମଲା ପରେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାନାକୁ ଗଲା ଯାତ୍ରା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲା, ଏତଲା ଦେଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ବୟାନ ଦେଲେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

HIGH COURT GRANTS BAIL TO NISHA
BALANGIR OBSCENE DANCE CASE
DANCER NISHA MAHARANA
OBSCENE DANCE BY NISHA MAHARANA
HIGH COURT GRANTS BAIL TO NISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.