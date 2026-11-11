ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କଏଦୀ ପୁଅକୁ ୭ ଦିନିଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ ରମଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 11, 2026 at 7:42 AM IST
କଟକ: ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପୁଅକୁ ୭ ଦିନିଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜଣେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଲିପନ ସାହୁ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଆବେଦନକାରୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ତାରିଖରୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହେବାର ୮ମ ଦିନରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର ଅଦାଲତ (ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ) ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ ରମଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀକୁ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
ରାୟରେ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା 'ଏସ୍.ଟି. କେସ୍ ନଂ. ୫୬/୨୦୨୦' (S.T. Case No.56 of 2020) ମାମଲାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ଛଡ଼ାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କାର ଜାମିନ ବଣ୍ଡ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ଆଦେଶର ଏକ ନକଲ ଏହି ଅଦାଲତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର (ନ୍ୟାୟିକ) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁଥିବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ (Trial Court) କୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ଆଦେଶର ଏକ ନକଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ।ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଲିପନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ପାକସ୍ଥଳୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ 'କ୍ରୋନିକ୍ ହେପାଟୋପାଥି' (Chronic Hepatopathy) ଅର୍ଥାତ୍ ଯକୃତ (ଲିଭର) କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 'କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍' (Care Hospital) ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ.ସି.ୟୁ. (ICU) ରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। 3 ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ