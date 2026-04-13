ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନିଆଁ ବର୍ଷା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ 'ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍’ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ
ରାଜ୍ୟରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା । ଅସହ୍ୟ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : April 13, 2026 at 6:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା 6ଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା।ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ପାରଦ ଉପମୁହାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଅସହ୍ୟ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍’ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା । 'ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ' ଏବଂ 'ଅଶୁଂଘାତ' ଜନିତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #13thApril,2026https://t.co/8iV1njyHwd— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 13, 2026
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିୟାମକ ପାଣିପାଗ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ବଲାଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/cG8MOWK3ia— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 13, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ଉପକୂଳ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।" ସେହିପରି 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ତାରିଖରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ , ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।"
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40.7 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.7 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର