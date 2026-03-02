ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ! ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାରି କଲା SOP
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : March 2, 2026 at 6:20 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଏସଓପି । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟାର ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ 6ଟି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଏଁ, ସବୁଠି ଓଆରଏସ ମହଜୁଦ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
କ'ଣ ରହିଛି ଏସଓପି ?
1) ଶିକ୍ଷାଗତ ସୂଚୀ ଏବଂ ସମୟ:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସକାଳ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ସମୟସାରଣୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ।
2) ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
3) ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ORS ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଲବଣ (ORS) ରଖାଯିବ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତ୍ରାବାସ, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
୪) ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ବାଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଳକୂପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଯିବ ।
୫) ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଗରମ ଜନିତ ଅସୁବିଧା, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଲେଜ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ।
୬) ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସଚେତନତା:
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗରମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହାଇଡ୍ରେସନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗରମ ଥକାପଣ ଏବଂ ଗରମ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ।
