ଗରମରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା; 2ଦିନ ଯାଏଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିପାରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି !
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।
Published : April 27, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଖରା ଗରମ ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଟକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
1 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ଆସିପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିପାରେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର । ସେପଟେ 2 ଦିନ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରାର କୌଣସି ତାପମାତ୍ରା ନଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପଟେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 60 ସର୍ବାଧିକ 70 କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ 27ରୁ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ 21 ଟି ଷ୍ଟେସନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେର୍କଡ ହୋଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ 44.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେପଟେ କଟକରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର 35.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୮ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର