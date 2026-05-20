୫ ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର: ଜଳିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଝାରସୁଗୁଡାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍
ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ । ଆଜି ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଝାରସୁଗୁଡା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 20, 2026 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ,ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଝାରସୁଗୁଡା । ଆଜି ଦିନ ୨ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ସହ ତାତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ରହିବ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରିର ସ୍ଥିତି ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମକୁ ନେଇ ହିଟୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ସହ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦କି.ମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହାସହ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/7XB5Qc6wbY— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 20, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ,ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #20thMay,2026https://t.co/jdUtum66wD— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 20, 2026
ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହାସହ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ସହ ୨୬ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ ୭ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 20, 2026
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Heat Wave and Warm Night Warning.
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/rpDQGWd3g8
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟରେ ୨୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୪.୮ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ତାପମାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ତାତି, ମେ 20ରୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର