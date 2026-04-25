ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍

ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ତାତି । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 5:30 PM IST

ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ସିଜୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ । ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଲାଣି । ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକାଂଶରେ କାଳବୌଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଆଗାମୀ 7ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । " ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି " ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି 16ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଖରା ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାତାପମାତ୍ରା
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼44
ସମ୍ବଲପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର43

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼,

ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ

42
ଫୁଲବାଣୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର41
ଦେବଗଡ଼, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା40

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ୨୮ ଯାଏଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ୩୦/୩୧ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି ।" ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ । "

ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୮ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ଯ ତାତି ଅସହ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୯.୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ୩୮.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ତାତି; ରାଜ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ତାଳଚେର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, କାହିଁକି ଅଧିକ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଜାଣନ୍ତୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

