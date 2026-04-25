ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍
ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ତାତି । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 25, 2026 at 5:30 PM IST
ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ସିଜୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ । ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଲାଣି । ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକାଂଶରେ କାଳବୌଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/HKqe6jGDlI— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 25, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଆଗାମୀ 7ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । " ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି " ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି 16ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଖରା ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Today's Temperature & Humidity reported at 1430 IST of IMD Stations over Odisha. pic.twitter.com/ukJ1S56P12— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 25, 2026
|ଜିଲ୍ଲା
|ତାପମାତ୍ରା
|ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼
|44
|ସମ୍ବଲପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର
|43
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼,
ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ
|42
|ଫୁଲବାଣୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର
|41
|ଦେବଗଡ଼, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
|40
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି । ୨୮ ଯାଏଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ୩୦/୩୧ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି ।" ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ । "
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୮ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ଯ ତାତି ଅସହ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୯.୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ୩୮.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର