ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଗରମ; ୨୮ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ! ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ୨୮ ତାରିଖରୁ ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ।ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 26, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 5:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି । ଆହୁରି ୨ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବା ସହ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ସେପଟେ ୨୮ ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିବ ତାତିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏନେଇ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହି ଜିଲ୍ଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/6QRdLFzIKB— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 26, 2026
ଏହାସହ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି,ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଜାରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୫ରୁ ୫୫ ସର୍ବାଧିକ ୬୬ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ ।
Today's Temperature & Humidity reported at 1430 IST of IMD Stations over Odisha. pic.twitter.com/QKGFV3O9o0— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 26, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସମାନ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିକୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ୨୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ରହିବା ସହ ତାତିରେ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିବ । ପ୍ରବଳ ଖରା କି ଗରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ୨୮ରୁ ୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ । ୨୮ରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 26, 2026
Day-1 to Day-2 : Hot and Humid Day.
Day -1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.#thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/rfq5d6KXEA
ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜିବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି । ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ସର୍ବାଧିକ ୭୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୨୯ ଓ ୩୦ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨ରୁ ୩ ଭିତରେ ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।"
ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୪.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୬.୮ ଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ୩୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଳୁଛି ଭାରତ ! ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର