ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ! ଆଜି ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆଜି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ ୱେଭ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନ ଜୀବନ ।
Published : April 30, 2026 at 10:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ବଲାଙ୍ଗୀର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲୋକେ ଜରୁରୀ କାମ ନ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଦିନ ବେଳା ଅନେକ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ସହରରେ ପାରା 43ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 'ହିଟ୍ ୱେଭ' ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୋଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,ରାଉରକେଲା, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 29, 2026
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ:
ବିଶେଷ କରି ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି । ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଟାଣ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଲେ ଦିନ 10ଟାରୁ ତାହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଛି ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସମସ୍ତେ ସିଝୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଗରମ ସମୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଆଣି ଦେଇଛି । ଯଦିଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର, ଅଂଶୁଘାତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ।
ସେପଟେ ମଣିଷ ଖରାରେ ସିଝୁ ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡି ନାହାନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ଯୁବକ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସହର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳରେ ତିଆରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଝୁଲାଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ମଠ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖୋଳକୁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସିନ୍ଦା ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଧୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଭଳି ଗରମ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ନାହିଁ । ସକାଳୁ ଏଠି ଟାଣ ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ ବେଳା ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି । ସେହିପରି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଖିଯିବା ଓ ପରିବବଶ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଆମ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଛତ୍ର କରିଛି । ମିଠାଦହି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି । ଏହାପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । "
ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛେସେବୀ:
ସେପଟେ ଟାଣ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ପକ୍ଷୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସ୍ବଚ୍ଛେସେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ମଣିଷ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଏ ବା ବୁଝେ ? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ ଆବର୍ଜନା ଭଳି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଓ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପିଇବା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ମରିବେ ନାହିଁ ।"
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବିତ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," କିଛି ଦିନ ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଓ ଗରମ ହେଉଛି । ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର କିଛି ଡିଗ୍ରୀର ଫରକ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରା 44ଂ ଉପରେ ରହି ଆସୁଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆମେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଛୁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସ୍ତରରୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ ପିଇବା ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ଜୋର ଦେଇଛୁ । ଏହା ଛଡା ଆମେ ସଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ବଲାଙ୍ଗୀର