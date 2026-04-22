ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ, ଉଷ୍ମ ରାତିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 22, 2026 at 5:08 PM IST
ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ । 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ହେବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖା ଦେବ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 22, 2026
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day 1 & Day-2 : Isolated Heat Wave Warning.
Day-3 to Day-5 : Isolated Warm Night Warning.
କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା:
ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା :
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିନ 2ଟା 30 ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡାରେ 44.4°C, ସମ୍ବଲପୁରରେ 43.2°C, ହୀରାକୁଦରେ 43°C, ରାଉରକେଲାରେ 41°C, କେନ୍ଦୁଝରରେ 40.2°C, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39.6°C, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.6°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର:
ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ତାପମାତ୍ରା ଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିପାରେ । ଟାଣ ଖରାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର