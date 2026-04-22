ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ, ଉଷ୍ମ ରାତିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Odisha heatwave 45 degree no relief till April 27 imd alert
ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 5:08 PM IST

ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ । 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ହେବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି (ETV Bharat Odisha)



ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖା ଦେବ ।

କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା:
ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।


ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା :
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିନ 2ଟା 30 ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡାରେ 44.4°C, ସମ୍ବଲପୁରରେ 43.2°C, ହୀରାକୁଦରେ 43°C, ରାଉରକେଲାରେ 41°C, କେନ୍ଦୁଝରରେ 40.2°C, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39.6°C, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.6°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର:
ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ତାପମାତ୍ରା ଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିପାରେ । ଟାଣ ଖରାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ; ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ତାଣ୍ଡବ ! ଆଲର୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁର-ବଲାଙ୍ଗୀର-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

