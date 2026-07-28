ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ: ଔଷଧ, ORS, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଜୋର; ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 8:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିଛି।
ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଅସ୍ବତୀ ଏସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ଓଆରଏସ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ହାଲୋଜେନ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ସାପ କାମୁଡ଼ା ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବ। ଯେପରି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାସହ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶିବିର କରିବା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ମୁତୟନ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପମ୍ପସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧତା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଓମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ପାଣିଘେରା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଓମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚିତ୍ର ! ୫ରୁ ବଢ଼ି ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର