ମାତୃମୃତ୍ୟୁ କମାଇବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜୋର; ଫୋକସରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟରୁ ପ୍ରସବ ସେବା, ICU ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ 'ଆଭା' ନମ୍ବରର ବ୍ୟବହାରକୁ ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 5, 2026 at 10:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିନ୍, ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପ୍ରଗତି ଓ ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବନ୍ୟା ପରେ ରୋଗ ରୋକିବାକୁ ଫୋକସ-
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଜଳଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ICU ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର-
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ICU ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବକେୟା ଦେୟ ସମୟ ଆନୁସାରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋକସ-
ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସବ ସେବା ଯୋଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହୁରି କମାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା-
ବୈଠକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରଗତି, ରୋଗୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ 'ଆଭା' ନମ୍ବରର ବ୍ୟବହାରକୁ ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା-
ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ । ଟିମ୍ୱର୍କ, ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ର ଏମ୍ଡି ଡ. ବୃନ୍ଦା ଡି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ - ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍, ଚାଲିଛି ମାସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର