ETV Bharat / state

ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ସହ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Health department issues warning ahead of rainy season, proactive steps to prevent jaundice
ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷାଋତୁର ଆଗମନ ସହ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଜଣ୍ଡିସ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ସହ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ :


ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 6 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଳ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରକ୍ତ ନମୁନା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ ନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣି ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ହିଁ ପାଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଫଟା ପାଇପ୍ ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ର୍ନିଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମରାମତି କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଫଟା ପାଇପ ବାଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି । ଲୋକେ ଉକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣ୍ଡିସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ବଡକୋଦଣ୍ଡା, ଛେଦାଭୂମି, ଗୁଣ୍ଡିରିବାଡ଼ି ଭଳି କିଛି ଗ୍ରାମରେ ବିଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଜଣ୍ଡିସ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି ।

ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:


ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି । ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ (ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ) ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।


ଏପରିକି ବର୍ଷାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣ୍ଡିସ ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାହାଡରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଝରଣା ଦ୍ଵାରା ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HEALTH DEPT ADVISORY
RAINY SEASON HEALTH CONCERNS
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜଣ୍ଡିସ
ODISHA MONSOON
JAUNDICE AWARENESS HEALTH DEPT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.