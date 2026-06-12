ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ସହ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 12, 2026 at 7:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷାଋତୁର ଆଗମନ ସହ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଜଣ୍ଡିସ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ସହ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ :
ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 6 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଳ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରକ୍ତ ନମୁନା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି । ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ ନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣି ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ହିଁ ପାଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଫଟା ପାଇପ୍ ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ର୍ନିଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମରାମତି କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଫଟା ପାଇପ ବାଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି । ଲୋକେ ଉକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣ୍ଡିସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ବଡକୋଦଣ୍ଡା, ଛେଦାଭୂମି, ଗୁଣ୍ଡିରିବାଡ଼ି ଭଳି କିଛି ଗ୍ରାମରେ ବିଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଜଣ୍ଡିସ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି ।
ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି । ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ (ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ) ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ବର୍ଷାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣ୍ଡିସ ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାହାଡରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଝରଣା ଦ୍ଵାରା ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର