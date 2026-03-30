ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ ପ୍ରାୟ ୧.୯୪% ଅଧିକ, ସ୍ଥାପନ ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଫ୍ରାକ୍ସନେସନ ସେଣ୍ଟର
୬୩୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନୂତନ ଯୋଜନା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ' ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 30, 2026 at 11:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁସ୍ଥ ଓଡିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୨୩, ୧୮୨.୧୪ କୋଟି ବଜେଟ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଗତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ୨୨୭୪୧.୨୧ କୋଟି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୯୪ % ଅଧିକ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ମୋଟ ବଜେଟର ୭.୫ % ଅଟେ । ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୫,୪୪୫.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧୧୭,୭୩୬.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯୋଜନା ବାବଦ ବଜେଟ ଆକଳନ ୧୧୭୩୮୯.୧୫ କୋଟି ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଯୋଜନା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦୃଶିଆ ଭାବେ ୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ସୁଦୃଢୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ୧୫୦୦୮.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା - ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୪୨୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ନିଦାନ ଯୋଜନାରେ ୧୩୭୦.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଖୁସି ଯୋଜନାରେ ୧୧୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଦମନ ଯୋଜନାରେ ୧୦୯.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାରେ ୧୯୮୬.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସେହିପରି ନିରାମୟ - ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ୭୮୬,୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ୧୩୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ ୧୯୫୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଆୟୁଷ ମିଶନ ପାଇଁ ୧୧୨୪.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ-
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୧୨୧ ଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ୟାକେଜର ସୁବିଧା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ୬୩୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନୂତନ ଯୋଜନା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ' ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ୧୪-୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକାକରଣ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ HPV ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ବାଳିକାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୪୦୫ ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଯୋଜନା ହିୟର୍ସ ଭ୍ୟାନ ସେବା - ମୃତଦେହକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ୨୦୨୬-୨୭ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ୧୧୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାପନ ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଫ୍ରାକ୍ସନେସନ ସେଣ୍ଟର :-
ରକ୍ତ ସେବାର ସୁଦୃଢୀକରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା 'ଅଟଳ ରକ୍ତ ଦାନ ଅଭିଯାନ' ୫୦.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ । ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସହ 'ପ୍ଲାଜମା ଫ୍ରାକ୍ସନେସନ ସେଣ୍ଟର' ସ୍ଥାପନ ହେବ । ନାରୀ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପୋଷଣ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସ୍ବରୂପ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧.୦୨ ଲକ୍ଷ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ମଧ୍ୟରେ ୫,୮୪୩ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅଛି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୧,୦୪,୭୨, ୯୧୨ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦୦୦ ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୮୦୦ ଶଯ୍ୟା ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ୧୦୦୦ ଉନ୍ନତ ICU ଶଯ୍ୟା ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ୫୦୦ ହାଇ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ୟୁନିଟ ଶଯ୍ୟା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ, ବୁର୍ଲା, କୋରାପୁଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ ସମର୍ପିତ Burn Unit ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ବୁର୍ଲାର VIMSAR ର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ୧୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୩ ଟି ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ନୟାଗଡ ଏବଂ ନୂଆପଡାରେ ୨ ଟି ନୂତନ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । Odisha Pharma & Biotech Research and Innovation Centre ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।ସରକାରୀ ଯୋଗାଣ ଔଷଧ ଏବଂ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ Central OSMCL Warehouse ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୪୭୬.୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ଟି PG ଆସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର