ETV Bharat / state

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ସରକାର

ରାଜ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Health Department signed 10 MoU
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ସରକାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଜନମୁଖୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗବେଷଣା, ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା, ଆୟୂର୍ବେଦ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।

Odisha Health Department signed 10 MoU
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ସରକାର (ETV Bharat Odisha)

ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍, କୋଚି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ହୃଦ୍‌ରୋଗ (CHD)ରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନାଲ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଅପରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଫଲୋ-ଅପ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେବାଦାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ଓୟୁ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ‘ବିଶ୍ରାମଗୃହ’ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

Odisha Health Department signed 10 MoU
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ସରକାର (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍‌ସର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ସହଯୋଗ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଓ ଅପରେଟିଭ୍ କେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ପ୍ରି-ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସେବା, ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ (AIIA) ସହ ତିନି ବର୍ଷିଆ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ । ଏହା ଅଧୀନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ R&D ଲାବରେଟୋରୀ, GMP ମାନକର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, AYUSH ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ।



ଏହି ୧୦ଟି ଏମ୍‌ଓୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା, ଲାବରେଟୋରୀ ମାନ୍ୟତା, ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର; ବନ୍ୟା ପରେ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା, ୧୯୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HEALTH DEPARTMENT 10 MOU
HEALTH MINISTER MUKESH MAHALING
ଓଡିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
AIIMS
ODISHA HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.