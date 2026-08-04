ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ୧୦ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ସରକାର
ରାଜ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ୧୦ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 4, 2026 at 8:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଜନମୁଖୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗବେଷଣା, ମେଡିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷା, ଆୟୂର୍ବେଦ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
ଅମୃତା ହସ୍ପିଟାଲ୍, କୋଚି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ହୃଦ୍ରୋଗ (CHD)ରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନାଲ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଅପରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଫଲୋ-ଅପ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେବାଦାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ‘ବିଶ୍ରାମଗୃହ’ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ସହଯୋଗ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଓ ଅପରେଟିଭ୍ କେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ପ୍ରି-ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସେବା, ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ (AIIA) ସହ ତିନି ବର୍ଷିଆ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ । ଏହା ଅଧୀନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ R&D ଲାବରେଟୋରୀ, GMP ମାନକର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, AYUSH ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ।
ଏହି ୧୦ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା, ଲାବରେଟୋରୀ ମାନ୍ୟତା, ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର; ବନ୍ୟା ପରେ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା, ୧୯୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର