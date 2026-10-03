ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି : ୬୩୮୭ ପଦ ପୂରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ୍
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 3, 2026 at 3:06 PM IST
କଟକ: ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ୬୩୮୭ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧ର ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ୬୩୮୭ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ହେବ।
ଜଷ୍ଟିସ ଆର.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୨୦୨୫ରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ୍ହକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଟିଇଟି ଅର୍ଥାତ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୨୫ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସରକାର ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ବେକାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
- ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୬୩୮୭ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧ର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଚିଠି ଆଧାରରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନକରି ଏଭଳି ଭାବେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ଏନସିଟିଇ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତେଣୁ ୬୩୮୭ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୬୩୮୭ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଖାଲି ପଦବି ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୬୩୮୭ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧ର ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ