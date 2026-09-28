ପାନମସଲା-ତମାଖୁରୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ୭,୩୪୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକସ: ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ
୨୦୧୬-୧୭ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନମସଲା ଓ ତମାଖୁରୁ ମୋଟ ୭,୩୪୬.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ।
Published : September 28, 2026 at 10:09 PM IST
PANMASALA TOBACCO REVENUE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାନମସଲା, ତମାଖୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୭,୩୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୧୬-୧୭ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନମସଲା ଓ ତମାଖୁରୁ ମୋଟ ୭,୩୪୬.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୬-୧୭ରେ ଏଥିରୁ ୨୬୪.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୭-୧୮ରେ ଦୁଇଟି ଅବଧିରେ ଯଥା ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୧.୪୯ କୋଟି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୯.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧,୦୧୨.୫୬ କୋଟି ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧,୨୩୪.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହି ଆଦାୟ ୮୮୫.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରୁ ତମାଖୁଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଇ-ୱେବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ତମାଖୁଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବା ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ୧,୨୦୫.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ତମାଖୁଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ୬୬୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ । ବିହାରରୁ ୧୦୪.୯୦ କୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ୮୭.୬୬ କୋଟି, ଗୁଜରାଟରୁ ୩୫.୫୬ କୋଟି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ୩୨.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ୨୦.୦୫ କୋଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ୧୯.୮୮ କୋଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ୧୩.୭୬ କୋଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୧୦.୩୭ କୋଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ୮.୪୫ କୋଟି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୮.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତମାଖୁଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ‘ଅନ୍ୟ ଦେଶ’ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦବେଗ: ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି; ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରାବାଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର