ଅବହେଳିତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ନା ଅଛି ବହି ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ସାଜୁଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।

Published : October 24, 2025 at 12:54 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 2:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର । ନା ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବହି ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥିବା ବେଳେ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । ଯେତିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ବି ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା । ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବହି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସୁମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

କିପରି ରହିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସ୍ଥିତି ?

ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିନୋତ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେଧାବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ରାଜଧାନୀର ସର୍ବବୃହତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦-୫୦୦ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ ଅନେକ ବାରଣ୍ଡା, ପାର୍କ ସମେତ ଘରୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁହାଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେଣୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ଏଠାରେ ମୋଟ ୫୮ଟି ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୧୫ ଜଣ ଓ ବାକି ୪୩ଟି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ।"

କ'ଣ ରହିଛି ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଠାଗାର ସ୍ଥିତି ?

ଭୁବନେଶ୍ବରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଠାଗାର । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସରକାରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ପାଠାଗାରର ଗୌରବ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ୩୩ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦରେ ମାତ୍ର ୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ କରିବା ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ।ଏପରିକି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି:

ସେପଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ମାସିକ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି' ଦେଇ ଘରୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇ ରାଜଧାନୀରେ ମାଳମାଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଥବା ପିଲାମାନେ ପାର୍କ କେଉଁ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସରକାର ଅଧିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ?

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ ଓ ସହାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ତଥା ଝାଡୁଦାର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଠାଗାରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସହାୟକ, ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ୍ ଆଦି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ସହାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍, ପାଠାଗାର ସେବକ ଝାଡୁଦାର ଆଦି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଅନୁଗୋଳରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଦି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରିଆନର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

