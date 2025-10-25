କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍
34 ବର୍ଷୀୟା ହରପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସ୍ମାଇଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ । ଏଯାଏଁ 400 ଜଣଙ୍କଠାରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରି, ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ୍ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Harapriya Nayak Hair Doner ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜର୍ଜରିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ... ସେ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ... ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନାରୀଟିଏ କର୍କଟରେ କବଳିତ ହୋଇ କେଶ ହରାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ? ନାରୀଟିଏ କେଶ ହରାଇ କେମିତି ଲାଜର ଲୁହ ପିଇ ବଞ୍ଚେ .. କର୍କଟ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ବଳିଯାଏ କେଶ ହରାଇବାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା... କେଶ ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଣି ଭଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପାଲଟିଛି ସ୍ମାଇଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ । ଆମେ କହୁଛୁ କେଶରାଣୀ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କେଶଦାତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ କଥା । ଯିଏ କେବଳ କେଶ ଦାନ ନୁହେଁ, କେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ କରି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ।
କେଶ ହରାଇ ମହିଳା ଭୋଗନ୍ତି ଦୁଇଗୁଣା କଷ୍ଟ :
କେଶ ହେଉଛି ନାରୀର ଗହଣା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କେମୋଥେରାପି । କେମୋଥେରାପି ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡେ କେଶ । ରୋଗ ସହ କେଶ ଝଡ଼ା ପାଇଁ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ନିଜର ସୁନ୍ଦର କେଶ ହରାଇ ଭୋଗନ୍ତି ଦୁଇଗୁଣା କଷ୍ଟ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହୁଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ୱିଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ କେଶ ଦାନ :
ୱିଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଲମ୍ବା କେଶ । ଲମ୍ବା କେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର,ଲମ୍ବା ଏବଂ ମନଲୋଭା କେଶକୁ କାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ସେହି କେଶ ଦାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା ନାୟକ । ହରପ୍ରିୟା କେଶକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ବଦଳରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗର ପରକାଷ୍ଟ ଦେଖାଇ କେଶ ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଲାଗି ୱିଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା ।
ହରପ୍ରିୟା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାପରେ ସେ କେମୋଥେରାପି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ କେଶ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଯଦି ବି ବାହାକୁ ବାହାରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ କପଡାରେ ଢାଙ୍କି ବାହାରନ୍ତି । ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହାଣି, ଟାହିଟାପରା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ । କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସେହି କଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି । ଏହା ହିଁ ମୋତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।"
କେଶ ଉପୁଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା :
କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ନେହଲତା ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମ ଆଖିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଚି ଆସେ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କେଶବତୀ ନାରୀ । କେଶ ନଥିବା ନାରୀଟି ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଊଣା ରହିଯାଏ । ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନାହିଁ । କ୍ୟାନ୍ସରେ ପୀଡିତାର ଯେତେବେଳେ ସବୁତ କେଶ ଉପୁଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇ ବସେ । ଚୁଟି ନଥିବାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୱିଗକୁ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।"
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେଖିଇଲା ବାଟ :
କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ହରପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ ନଣନ୍ଦ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କେଶଦାନ କରିଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଭଦ୍ରକର ସରିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ କେଶଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ୬ରୁ ୭ ଥର କେଶଦାନ କରିସାରିଲେଣି ହରପ୍ରିୟା । ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ । ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି ୪ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ :
ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୱିଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା । ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରାୟ ୪ ଶହ ଜଣଙ୍କଠାରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କୁ ୱିଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କଠୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ରେ ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାବେଳେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଜଣଙ୍କଠାରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ଲୋକ କେଶ ଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ୱିଗ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ମିଶନରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
- ୨୦୨୨ରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କଠୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ, ୭ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ ପ୍ରଦାନ
- ୨୦୨୩ରେ ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କେଶ ସଂଗ୍ରହ , ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ ପ୍ରଦାନ
- ୨୦୨୪ରେ ୧୮୦ ଜଣଙ୍କଠାରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ, ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ୱିଗ ପ୍ରଦାନ
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗଢିଲେ ଶୋପଭା (SOPVA):
ସମାଜସେବୀ ହରପ୍ରିୟା ନାୟକ । ୧୯୯୧ ମସିହା ମେ' ୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ । ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବର୍ଷ । ଘର ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ । ବାପା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ରମାମଣି ନାୟକ ଗୃହିଣୀ । ଭାଇ ଭଉଣୀ ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରପ୍ରିୟା ସାନ ମଝିଆଁ । ବାଲେଶ୍ଵରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପରେ MSW କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା । ବାପା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦାନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି । ବାପାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ହରପ୍ରିୟା ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । MSW କରିବା ସମୟରେ ୬ରୁ ୭ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ହରପ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୋପଭା (SOPVA) ବା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଆକ୍ସନ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ।
୨୦୧୬-୧୭ରେ ବାଦଳିଥିଲା ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଗତିପଥ :
ଶୋପଭା ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଜରିଆରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜିରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ । ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲା ସଂଗଠନ । ୨୦୧୬-୧୭ରେ ବାଦଳିଥିଲା ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଗତିପଥ । କ୍ୟାନ୍ସର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି । ଖୁଡିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା । ସେବେଠୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା । ମହିଳାଙ୍କୁ ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁକ୍ତ ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ବୋଲି ସଚେତନ କରାଇଲେ । କପଡା ଯୁକ୍ତ ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ :
ପାଠପଢା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁସୁମାଟିର ଅମରନାଥ ଜେନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାନ୍ସର ପିଡୀତଙ୍କୁ କେଶଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ନଣନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ କେଶଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ୬ ମାସ ଲାଗିଲା । ଓଡିଶାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚିନ୍ମୟୀ ଓ ହରପ୍ରିୟା କେଶଦାନ କରିଥିଲେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ।
କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ; ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେଶଦାନ :
ହରପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, "ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 'କେଶ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଥିଲେ କେଶ ନିଅନ୍ତୁ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୨୦୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଶୋପଭା ସଙ୍ଗଠନ କାମ କରୁଛି । ସଙ୍ଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା, ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ, ୬ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ନିୟମିତ କେଶଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବଦଳରେ ସଂଗଠନ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ୱିଗ ବା କେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା କେଶର ଲମ୍ବ ଅତିକମରେ ୧୨ ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ । କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ; ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ କେଶ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସଂଗୃହୀତ କେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଉଛୁ । ସେମାନେ କେଶୀ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଖୁଡିଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ କେଶଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସଚେତନ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଯୁବ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କେଶ ବଢ଼ାଇ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ୱିଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆସିଲେ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଦାନ ହୋଇଥିବା କେଶରୁ ୱିଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ୱିଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେୟାର ଡୋନେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେୟାର ଡୋନେସନକୁ କେଶ ପଠାଇ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ୱିଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁ । ନିଜସ୍ଵ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା ରଖିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ।"
ହାତରେ ହାତ ମିଶିଲେ ହାରିବ କ୍ୟାନ୍ସର, ଫୁଟିବ ହସ :
ସମାଜସେବୀ ତଥା କେଶଦାତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ହେୟାର ଡୋନର ହରପ୍ରିୟା ନାୟକ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେଶଦାନ କରିଥିଲି । କେଶଦାନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଭରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।"
ଆଉ ଜଣେ କେଶଦାତ୍ରୀ ବିସ୍ମିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ କେଶଦାନ କରିଛି । ଆମ କେଶରେ ୱିଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମହାନ ପ୍ରୟାସ । କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋର ଜାରି ରହିବ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହାରିବ । କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ।"
କେମୋଥେରାପି ପରେ ପୁଣି ଉଠିବ କେଶ :
କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ "କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେମୋଥେରାପି ପରେ କେଶ ପୁଣି ଉଠିଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି କେଶ ଉଠୁଥିଲା ସେଭଳି ଉଠିବ । ଏଥିପାଇଁ ୩ରୁ ୪ ମାସ ବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ମହିଳାଙ୍କ କେଶ ଜନିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପୂର୍ବଭଳି ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଏହି ୪ ମାସର ସେମାନେ କିଭଳି ବିତାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ୱିଗ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ । କୁତ୍ରିମ କେଶର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରି ପାରିବେ ।"
କେଶଦାନ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ:
ଯେଉଁମାନେ କେଶ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ହୋଇଥିବା କେଶର ଲମ୍ବ ଅତିକମରେ ୧୦ ଇଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ । କେଶ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କଠିନ କେମିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ବ୍ଲିଚ କରିବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ କେଶ ଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ । ଅଧିକ ଧଳା କେଶ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେଶ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୋରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେଶ ପଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଏୟାର ଟାଇଟ ପଲିଥିନରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରବର ଲଗାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ । କେଶ କାଟିବା ସମୟରେ ରହିଥିବା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ । ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ।
