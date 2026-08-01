ରେଳବାଇର ବକେୟା ରାଶି ପାଇଁ ମନ୍ଥର ୯ ରୋଡ ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ, ଶୀଘ୍ର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଚିଠି
ରାଜ୍ୟରେ ୯ଟି ROB ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ୩ଟି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 1, 2026 at 2:34 PM IST
Odisha Govt. Work Dept. ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେୟ ରାଶି, ସମୟରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ୯ ରୋଡ ଓଭରବ୍ରିଜ ବା ROB ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ମନ୍ଥର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଳବାଇକୁ ଶୀଘ୍ର ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
୯ଟି ROB ପ୍ରକଳ୍ପ:
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୯ଟି ROB ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ୩ଟି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୨୭ଟି ROB ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୋଜନା ଓ ଡିଜାଇନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରେଳବାଇ ମିଳିତ ଭାବେ ୫୦:୫୦ ବ୍ୟୟ ବହନ ଆଧାରରେ ମୋଟ ୩୬ଟି ROB ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବ୍ରିଜେସ୍–୧)ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଭାଗର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେୟ ରାଶି ମିଳୁନଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହାସହ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ।
୧୧୦.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା:
୯ଟି ଚାଲୁ Road Over Bridge ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ମୋଟ ଦେୟ ୧୨୭.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୬.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୧୧୦.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାର ଆରଓବି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବକେୟା ରାଶି ମିଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିଠି:
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ରେଳବାଇର ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦେୟ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ରେଳବାଇ ସମୟରେ ନିଜ ଭାଗର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମରେ ଗତି ଆସିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଫାଟକରେ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଭାରତର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ୨୦୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ, ୨୦୩୦ ପରେ ମିଳିବ ଜାପାନର E10 ଟ୍ରେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର