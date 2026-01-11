ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ । ପୁରୀରେ ୨୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

EKYC
ପୁରୀରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: ‘ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ କରାଯାଉଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ପୁରୀରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat Odisha)

7 ଲକ୍ଷ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଥିଲେ ରାସନ:

ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ପୁରୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୨୧୫ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିପ ଓ ଆଖି ସ୍କାନ ଦ୍ଵାରା ଶତକଡା ୯୬ ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିଲେ । ୭୮ ହଜାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ୪୫ ହଜାର ଆୟକର ଦେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର କାର୍ଡ କଟିଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

EKYC
ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

‘ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ’

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଭୁଲରେ କଟି ଯାଇଛି ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆବେଦନ କଲେ ତାହା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଧାନ ଦେବା ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ଅଧିକ । ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟିନାହିଁ ।’

EKYC
ପୁରୀରେ ୨୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବୁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ନୂଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଅବେଦନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରଖିଛୁ । ସର୍ଭେ କରାଯିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବୁ । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣି । ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ୍ ନେଲେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଣୁ ନିଜର ଡିଲରଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଚାଉଳ ଉଠୁଥିଲା । ସରକାର ଏଥି ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି ଜଣେ ମାସକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ । ସହରରେ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାର ଆୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ ।’

EKYC
ପୁରୀରେ ୨୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ କିଶୋର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

