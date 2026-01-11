ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ । ପୁରୀରେ ୨୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 11, 2026 at 12:52 PM IST
ପୁରୀ: ‘ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ କରାଯାଉଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ପୁରୀରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
7 ଲକ୍ଷ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଥିଲେ ରାସନ:
ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ପୁରୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୨୧୫ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିପ ଓ ଆଖି ସ୍କାନ ଦ୍ଵାରା ଶତକଡା ୯୬ ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିଲେ । ୭୮ ହଜାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ୪୫ ହଜାର ଆୟକର ଦେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର କାର୍ଡ କଟିଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
‘ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ’
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଭୁଲରେ କଟି ଯାଇଛି ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆବେଦନ କଲେ ତାହା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଧାନ ଦେବା ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ଅଧିକ । ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟିନାହିଁ ।’
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବୁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ନୂଆ ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଅବେଦନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରଖିଛୁ । ସର୍ଭେ କରାଯିବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବୁ । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣି । ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ୍ ନେଲେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଣୁ ନିଜର ଡିଲରଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଚାଉଳ ଉଠୁଥିଲା । ସରକାର ଏଥି ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି ଜଣେ ମାସକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ । ସହରରେ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାର ଆୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାସନକାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବଢିଲା e-KYC ଅପଡେଟ ଅବଧି
କଟିବ ବିଦେଶୀଙ୍କ ରାସନକାର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ କିଶୋର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ