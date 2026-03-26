ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ମୋହନ ସରକାର, ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ

ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ମୋହନ ସରକାର, ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ
ଗତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ ଆଗତ କରି ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 5:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଅହେତୁକ ଭାବେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ସରକାର । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦରମା ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ । ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ବିଗତ ବର୍ଷ ତଥା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ ଆଗତ କରି ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ବିଲ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ ହେବା ପରେ ଦରମା ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା । ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ବିରୋଧ ଓ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆଜି ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେଣୁ ଦରମା ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଜନତାଙ୍କ ମହଲରେ ରୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ।"
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସମସ୍ତେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ହୋଇ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କେହି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି । ସେବା କରିବା ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି । ଦରଦାମ ବଢୁଥିବାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସରକାର ବିଲ ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ ପାରିତ ହୋଇନଥିଲା ।ସରକାର ବିଚାର କଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ ପାରିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ଭାବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ସରକାର ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସରକାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଆଣିଥିବା ବିଲରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ମୂଳ ଦରମା ପର୍ବରୁ ଥିଲା ୩୫୦୦୦ ଟଙ୍କା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା । ସେହିପରି ସମାରୋହ ଭତ୍ତା ୯୬୦୦୦ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲୋକ ସେବା ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ ଭତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ୭୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା । କମିଟି ଭତ୍ତା ୧୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା । ଓଡିଶା ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତା ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ୩୫ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା । ସେହିପରି ମାସିକ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦,୦୦୦କୁ ବଢିଥାନ୍ତା । ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା ୨୦୦୦ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ୫୦୦୦ରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୫୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଆବାସ ଭତ୍ତା ୧୦୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟର କାର ଆଡଭାନ୍ସ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେବେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର