ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା: ଲୋନରେ କାର କିଣିବେ ମହିଳା, ସୁଧ ସୁଝିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
1100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର କିଣିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଦେବେ ସରକାର । ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ରିହାତି ମିଳିବ । ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
Published : October 15, 2025 at 7:48 AM IST
Odisha Govt To launch Ama Su Vahak Yojana ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଆମ ସୁବାହକ’ ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନାରେ 1100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍(ଟ୍ୟାକ୍ସି) କିଣିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଦେବେ ସରକାର । ଯେଉଁଥିରେ ଲୋନରେ କାର କିଣିବେ ମହିଳା, ସୁଧ ସୁଝିବେ ସରକାର । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
କାର୍ କିଣିବାରେ ମିଳିବ ସବସିଡି:
ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ସୁବାହକ ବା ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା’ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ଏଥିସହ ଋଣ ସୁଝିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦିଆଯିବ । ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।
କଣ ଏହି ଯୋଜନା କଣ ମିଳିବ ଲାଭ ?
- ଏହି ଯୋଜନାରେ ୪ ବର୍ଷରେ ୧୧୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ କିଣି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବେ ସରକାର ।
- ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
- ଋଣର କିସ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ୫ ବର୍ଷରେ ସୁଝିବେ
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୧୧% ହାରରେ ସୁଧ ସୁଝିବେ ।
କେଉଁମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ?
ରାଜ୍ଯରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ, କ୍ରୁଟ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, SHG ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
କିଏ ଉଠାଇବେ ଲାଭ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର ?
- ରାଜ୍ଯରେ ଥିବା 4ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 6216 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଛନ୍ତି l
- ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ l
- ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 200, ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷରେ 250, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ 300 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ 350 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ କିଣିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯିବ l
- ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ରୁ 40 ହେଇଥିବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯାହାର 3 ଲକ୍ଷ ଥିବ ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ l
- ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଟ କିମ୍ବା OSRTCରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ l
- ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ l
- ସରକାର ତରଫରୁ ତିନି ଜଣ ସୁବାହକଙ୍କୁ ଜାପାନ ପଠାଯିବ l
- ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ବାହକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି l
- ଯେଉଁ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାପାନ ପଠାଯିବ ।
- ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଡି କିଣା ବାବଦକୁ 110 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି l
ବ୍ୟାଟେରୀ କାର କିଣିଲେ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି:
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି l ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା, ରୁଣ ନ ସୁଝି ପାରି ଗାଡି ଘରେ ରଖିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଆମ ସରକାରରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ l ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି l କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ l ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର କିଣିବେ ଅଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ l ସେହିପରି ମହିଳା ମାନେ ଗାଡି କିଣିବା ବେଳେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ l ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିବେ l ଗାଡି କିଣିବାର 3 ମାସ ପରେ ଋଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ l ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ l ହେଲେ ଏହାର ସୁଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବହନ କରିବ l ଗାଡିର ବୀମା କ୍ରେତା ବହନ କରିବେ l
