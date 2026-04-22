ତାତି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା; ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 22, 2026 at 2:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା, ଅର୍ଥାତ ଘର ତାଲିକାଭୁକ୍ତକରଣ (Houselisting) ଓ ଗୃହ ଗଣନା (Housing Census) କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଣନାକାରୀ (Enumerators)ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଚିଠି:
ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ତାଲିକାଭୁକ୍ତକରଣ ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ରାଜ୍ୟରେ 16 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 15 ମେ' 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଗଣନାକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ପାରିବାରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି:
- ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିକ ଜଣେ ମହିଳା ଗଣନାକାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
- ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା / ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
- ରାଉରକେଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ତାତିଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରହିଥିବା ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ:
ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଜନଗଣନାକାରୀ (enumerator)ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ । ସମୟ 11ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁମାନେ ଜନଗଣନା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତଦାରଖ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅପରାଧୀ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହରୁ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା:
- ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗୃହ ଗଣନା ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ।
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣତି ସହ ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ।
- ପ୍ରତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 8 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଜଣଙ୍କୁ 200ରୁ 220 ଘର ଗଣତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 6 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6396 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 1128 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗଣନାକାରୀ ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଘର ଗଣିବା ସହ ଘର ନମ୍ବରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ପକ୍କା ଘର ନା କଚ୍ଚା ଘର ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବନାହିଁ । ସ୍କୁଲ କାମ ପରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ସେହିପରି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଗଣନା ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
