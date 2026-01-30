Leprosy Day: 2027 ସୁଦ୍ଧା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ‘ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା’
2024-2025 ସୁଦ୍ଧା ୬ ହଜାର ୧୯୪ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ‘ସମାଜରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଓ ବେଦଭାବ ନରହିବ’ ।
Published : January 30, 2026 at 5:40 PM IST
Leprosy Day 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁଷ୍ଠ ରୋଗ...ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜିବି ଅନେକଙ୍କ ଶିହରି ଯାଏ ଛାତି । ଦିନ ଥିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲେ ଅଛୁଆଁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ ରୋଗୀ । କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ସହ ଭେଦଭାଦର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ସମୟ ବଦଳିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ବିଶ୍ବ କୁଷ୍ଠ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ କୁଷ୍ଠ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ଗତ 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ...
|ବର୍ଷ
|କେତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
|୨୦୧୯-୨୦
|୧୦ ହଜାର ୭୭ ରୋଗୀ
|୨୦୨୦-୨୧
|୬ ହଜାର ୧୪୮ ରୋଗୀ
|୨୦୨୧-୨୨
|୫ ହଜାର ୭୨୯ ରୋଗୀ
|୨୦୨୨-୨୩
|୭ ହଜାର ୧୯୭ ରୋଗୀ
|୨୦୨୩-୨୪
|୮ ହଜାର ୩୯୬ ରୋଗୀ
|୨୦୨୪-୨୫
|୬ ହଜାର ୧୯୪ ରୋଗୀ
ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷର କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ...ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଏବଂ ବଢୁଛି । 2021-2022ରେ 5 ହଜାର 729 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରଠୁ ଏହା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ନୁହେଁ ବଂର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଟେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ‘ସମାଜରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଓ ବେଦଭାବ ନରହିବ’
|ବର୍ଷ
|କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ (ଶିଶୁ) ଚିହ୍ନଟ
|୨୦୧୯-୨୦
|୬୮୧
|୨୦୨୦-୨୧
|୪୨୨
|୨୦୨୧-୨୨
|୩୯୨
|୨୦୨୨-୨୩
|୩୮୨
|୨୦୨୩-୨୪
|୫୧୩
|୨୦୨୪-୨୫
|୩୪୭
3 ଡାକ୍ତର, 5 ଆଶାକର୍ମୀ ପୁରସ୍କୃତ:
ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ସେନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ରହିଛି । ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଓ ବେଦଭାବ ନରହିବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ୩ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।’
କଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ?
‘ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୭ ସୁଧା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଜନସଚେତନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଯଦି ଲୁଚେଇ ରଖିବେ ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ । ଏହା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ରହିଛି । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପାଇଁ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ।’ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା:
- କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପାନ ରିଫାମପିସିନ (Rifampicin) ଔଷଧ ପ୍ରତିଷେଧକ ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୨୭୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପାନ ରିଫାମପିସିନ ଔଷଧ ପ୍ରତିଷେଧକ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଏହା ସହିତ (Disability Prevention and Medical Rehabilitation ) ୩୮୬ ଜଣ ଅକ୍ଷମତା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପୁନଃବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପକଣ୍ଠ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ।
- ଅକ୍ଷମତା ସେବା ଯେପରିକି ଘର ଯତ୍ନ, ଜଟିଳତାର ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଚପଲ, ଘର ଯତ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ବିନା ମୂଲ୍ଯରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଦର ଯତ୍ନ ନିମିତ ୭ ହଜାର ୭୦ ହଳ ଏମସିଆର ଚପଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୦ ହଜାର ୭୭୭ ଘର ଯତ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ବିତରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ବ୍ୟାପେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ?
କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ଜୀବାଣୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏହି ଜୀବାଣୁ ତୁରନ୍ତ ମରିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନମରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁଲେ ବ୍ୟାପିନଥାଏ । କୁଷ୍ଠରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଙ୍ଘାଣି ଓ ଚର୍ମରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ଆସିଥାଏ । ଏଣୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
କେମିତି ହେବ ନିରାକରଣ ?
- କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହେଉଛି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯଦି ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ରୋଗ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ନଥାଏ ।
- ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ଵାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ ।
- ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
- ଖାଦ୍ୟ ବା ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିନଥାଏ ।
- କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ।
- ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାହାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ହରାଇଥାଏ ।
- ତେବେ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର । କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ।
ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଶାକର୍ମୀ ଯିଏ କି କୁଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଓ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଦି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଷ୍ଠ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛି । ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ।
ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ବାରା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ । ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ ନୁହେଁ । କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଭେଦଭାଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର