ଆଉ ୨୩ ଶିଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ନିବେଶ ହେବ ୪୫୧୦ କୋଟି, ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 18, 2026 at 8:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୪୫ ତମ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୪୫୧୦ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ୧୦ ହଜାର ୧୨୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଡେଷ୍ଟିନେସ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ
ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ଫୋକସରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରସାୟନ, ପୋଷାକ, ବୟନ, ଔଷଧ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଧାତବ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ବର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ:
କୋରାପୁଟରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ଲାଏଉଡ ପକ୍ଷରୁ ୮୭୦ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏକ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ୧ ହାଜରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଡିଲାଇଟ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୮୮ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସୋନା ସିଲେକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୩୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ଏକ କପଡା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୮୫୮ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଲ୍ଫାଟେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୮୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୫୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସେହିଭଳି ଅଲଟେୟୁସ ଲାଇଫ ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ ଏକ ଔଷଧ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୨୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ । ୫୪୯ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ରୀଜୀ ଇମାଜିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିଫା ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୬୪ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ । ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶିଧିରିଡିହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏବଂ ସ୍କାନ ଷ୍ଟିଲ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଧାତବ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୬୧୯ କୋଟିର ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ୧୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୪୫ ତମ ସିଙ୍ଗଲ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥନିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର