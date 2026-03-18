ଆଉ ୨୩ ଶିଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ନିବେଶ ହେବ ୪୫୧୦ କୋଟି, ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

Odisha govt SLSWCA approved 23 industrial investment proposals
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 8:02 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୪୫ ତମ ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୪୫୧୦ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ୧୦ ହଜାର ୧୨୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ଏହା ସହ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଡେଷ୍ଟିନେସ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)

୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ

ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ଫୋକସରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରସାୟନ, ପୋଷାକ, ବୟନ, ଔଷଧ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଧାତବ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ବର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ।

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ:

କୋରାପୁଟରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ଲାଏଉଡ ପକ୍ଷରୁ ୮୭୦ କୋଟି ୮୨ ଲକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏକ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ୧ ହାଜରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଡିଲାଇଟ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ । ଏଥିରେ ୮୮ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସୋନା ସିଲେକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୩୦ କୋଟିର ନିବେଶରେ ଏକ କପଡା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୮୫୮ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଲ୍ଫାଟେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୮୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୫୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ସେହିଭଳି ଅଲଟେୟୁସ ଲାଇଫ ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ ଏକ ଔଷଧ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୨୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ । ୫୪୯ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶ୍ରୀଜୀ ଇମାଜିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିଫା ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୬୪ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ । ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶିଧିରିଡିହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏବଂ ସ୍କାନ ଷ୍ଟିଲ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଧାତବ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୬୧୯ କୋଟିର ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ୧୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୪୫ ତମ ସିଙ୍ଗଲ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥନିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

