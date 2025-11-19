ETV Bharat / state

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ସହ ବୁଝାମଣା

ଶେଷ ହେଲା ୧୦ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର୍ମଶାଳା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ସ୍ଥାପନା ନେଇ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 10:36 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଓ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଶେଷ ହେଲା ୧୦ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର୍ମଶାଳା।



କଳାଭୂମି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସମାଜର ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତିର ଅଭିଲେଖା । ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହଜିଯାଉଥିବା ସିନେମା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ପିଢି ଦରପିଢି ଗଳ୍ପ କହିବ,” ବୋଲି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ସହ ବୁଝାମଣା (ETV BHARAT ODISHA)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦିପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକାଧାରେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରେରଣା। ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ" ବୋଲି ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ସ୍ଥାପନା ନେଇ ଏକ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର କମିଶନର-ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଡୁଙ୍ଗରପୁର, ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର-ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ MoU
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର-ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ MoU (ETV BHARAT ODISHA)

ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍‌ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଇଭ୍‌ସ (FIAF) ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି।



କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ୫୯ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ, ଗବେଷକ ଓ ଯୁବ ସିନେ-ପେଶାଦାରମାନେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ (ETV BHARAT ODISHA)

କଟକ ବକ୍ସିବଜାରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପରିବାରର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ‘ଗ୍ରେଟ୍‌‌ ଇଷ୍ଟର୍ଣ ମୁଭିଟୋନ୍‌‌’ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ଲଳିତା’ ସମେତ ‘ସମର୍ପଣ’, ‘ଚିଲିକା ତୀରେ’, ‘ମାୟାମିରିଗ’ ଆଦି ୧୦୦ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।

ଏଥିସହିତ ୧୯୩୬ରୁ ୧୯୭୬ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ‘ସୀତା ବିବାହ’ରୁ ‘ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାଧଳା ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ନବଜନ୍ମ, କା, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଘରବାହୁଡ଼ା, ମାଟିର ମଣିଷ, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ସଂସାର, ଘରସଂସାର, ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ବଛାବଛା ୨୦ଟି ସିନେମାର ଛବିକୁ ଫାଇବର ଲାମିନେସନ୍‌‌ରେ ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟର, ଲବିଷ୍ଟିଲ, ଶୋ’ କାର୍ଡ, ଗୀତପୁସ୍ତିକା, ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମାପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହିଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କରାଯିବା ପରେ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୃଢ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ଓଡିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମାଧାନ ହେବ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା; ଆଇନ୍‌ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

