ETV Bharat / state

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରଥଟଣା ସମୟରେ ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

CM ON STAMPEDE LIKE SITUATION
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ । ଜନଗହଳି ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତୃଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଗୁରୁବାର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତେବେ ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଳାଚକଟା କାରଣରୁ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପଟେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିଛି । କୌଣସି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ।”

ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିପୁଳ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭକ୍ତ କ୍ଲାନ୍ତି, ଜଳଶୂନ୍ୟତା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ୭ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷାଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ସେବାୟତ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ସୂଚାରୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେବାୟତ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ-

ରଥଟଣା ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏସ ଅଶ୍ୱଥୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇ ନାହିଁ । ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେବା କାରଣରୁ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।"

ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସୋସିିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଛି କି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ କାରଣରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁଚାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ସେବା ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 300ରୁ ଅଧିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA
CM MOHAN MAJHI
ODISHA GOVT REFUTES PURI STAMPEDE
HEALTH MINISTER MUKESH MAHALING
CM ON STAMPEDE LIKE SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.