ETV Bharat / state

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ ବର୍ଷା ଜନିତ ସ୍ଥିତି; ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

FLOOD SITUATION IN ODISHA
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 11:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର: ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି । ଲଗାତାର 6ରୁ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଉଛୁଳୁ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି । ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏସଆରସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ 6ରୁ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ । ଆଗକୁ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା କମ ହୋଇଗଲାଣି ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ମହାନଦୀ, ଦେବୀ, ଇବ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜଳକା ଆଦି ନଦୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ପାଖ ପାଖି ରହିଛି । ଆଖୁଆପଦା ଓ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ପାଖାପାଖି ଅଛି । ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଓକୁଆପଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଯିବ । ଜଳସ୍ତର କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।"

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭିସି ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନାହିଁ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି । ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହେଁ । କମ ହେଉ କି ବେଶୀ କ୍ଷତି, ଏହାର ସର୍ଭେ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଭାଗ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।"

FLOOD SITUATION IN ODISHA
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ବୈଠକରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା, ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ବିପଦ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡ଼ାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।



ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଫାୟାର ଟିମ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ବିପଦର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ପଲିଥିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ । ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"

ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି-

ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ । ଆଖୁଆପଦାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ୧୭.୮୩ମି ଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୮.୩୩ ମି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ସେହିପରି ୧ କିଲୋମିଟର ଧସିଲା କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ଧର ଉଭୟ କଡ଼ ଧସିଯାଇଛି । ବନ୍ଧର ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧସିଯାଇଛି । କଣ୍ଟପଡା ଠାରୁ ମଲିକାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବେ ରୋଲିଙ୍ଗ କରାନଯିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ବୈତରଣୀନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି । କାଣୀ ନଦୀରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଥର ଘାଇ ହୋଇସାରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀପାଟଣା ଠାରୁ କଣ୍ଟପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 କୋଟି, ୬ଟି ପ୍ୟାକେଜ ରେ ୬ ଜଣ ଠିକାସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ବିଂଝାରପୁର ସ୍ଥିତ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ତେବେ ନଦୀରେ ଵନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି l ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି । ମୋଟା ମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଯାଗା ଉପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାର ସୂଚନା ରହୁଛି l ଆମେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛୁ l ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସୂତ ଅଛୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ l ଖାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି l

ତେବେ ଏହି ଅଂଚଳରୁ କିଭଳି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କହିଛନ୍ତି l

କୋରେଇ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରରେ ଏବେ ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁନ୍ସିପାଲଟି, ଆରଆଣ୍ଡବି ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଦୂର ହେବ ଆଲୋଚନା କରିଛି l ଅନେକ ଡ୍ରେନକୁ ଲୋକ ମାନେ ଜବର ଦଖଲ କରିବା ଯୋଗୁ ପାଣି ପାସ ହେଉନାହିଁ l ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଡ୍ରେନକୁ ମାଡି କୌଣସି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଛେଦ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ ସବୁ ସଫା କରାଯାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ l"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍; ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର

TAGGED:

BAITARANI WATER LEVEL RISES
SPECIAL RELIEF COMMISSIONER
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
FLOOD SITUATION IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.