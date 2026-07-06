ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ ବର୍ଷା ଜନିତ ସ୍ଥିତି; ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 6, 2026 at 11:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର: ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି । ଲଗାତାର 6ରୁ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ୟା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଉଛୁଳୁ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି । ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏସଆରସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ 6ରୁ 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ । ଆଗକୁ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା କମ ହୋଇଗଲାଣି ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ମହାନଦୀ, ଦେବୀ, ଇବ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଜଳକା ଆଦି ନଦୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ପାଖ ପାଖି ରହିଛି । ଆଖୁଆପଦା ଓ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ପାଖାପାଖି ଅଛି । ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଓକୁଆପଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଯିବ । ଜଳସ୍ତର କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭିସି ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନାହିଁ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି । ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହେଁ । କମ ହେଉ କି ବେଶୀ କ୍ଷତି, ଏହାର ସର୍ଭେ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଭାଗ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।"
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଫାୟାର ଟିମ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ବିପଦର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ପଲିଥିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ । ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"
ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ । ଆଖୁଆପଦାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ୧୭.୮୩ମି ଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୮.୩୩ ମି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ୧ କିଲୋମିଟର ଧସିଲା କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ଧର ଉଭୟ କଡ଼ ଧସିଯାଇଛି । ବନ୍ଧର ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧସିଯାଇଛି । କଣ୍ଟପଡା ଠାରୁ ମଲିକାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବେ ରୋଲିଙ୍ଗ କରାନଯିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ବୈତରଣୀନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି । କାଣୀ ନଦୀରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଥର ଘାଇ ହୋଇସାରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀପାଟଣା ଠାରୁ କଣ୍ଟପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 କୋଟି, ୬ଟି ପ୍ୟାକେଜ ରେ ୬ ଜଣ ଠିକାସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ବିଂଝାରପୁର ସ୍ଥିତ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ତେବେ ନଦୀରେ ଵନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି l ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି । ମୋଟା ମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଯାଗା ଉପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାର ସୂଚନା ରହୁଛି l ଆମେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ l ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛୁ l ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସୂତ ଅଛୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ l ଖାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି l
ତେବେ ଏହି ଅଂଚଳରୁ କିଭଳି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାସନଗର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କହିଛନ୍ତି l
କୋରେଇ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରରେ ଏବେ ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁନ୍ସିପାଲଟି, ଆରଆଣ୍ଡବି ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଦୂର ହେବ ଆଲୋଚନା କରିଛି l ଅନେକ ଡ୍ରେନକୁ ଲୋକ ମାନେ ଜବର ଦଖଲ କରିବା ଯୋଗୁ ପାଣି ପାସ ହେଉନାହିଁ l ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଡ୍ରେନକୁ ମାଡି କୌଣସି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଛେଦ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ ସବୁ ସଫା କରାଯାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍; ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଯାଜପୁର