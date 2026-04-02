ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ଆଉଟ ଡୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା
ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ସକାଳୁ ହେବ ପାଠପଢ଼ା । ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିବ ପାନୀୟ ଜଳ ବିରତି ଘଣ୍ଟି । 4 ଘଣ୍ଟା ହେବ ପାଠ ପଢା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 2, 2026 at 9:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ । ସକାଳ ସାଢ଼େ 6ଟାରୁ ସାଢ଼େ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ । ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ । ଏନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ । ତେବେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ଡୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ORS ପ୍ୟାକେଟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଲାଣି । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ 06.30 ରୁ 10.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବର୍ତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା....
1) ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
2) ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3) ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିରତି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।
4) ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ORS ପ୍ୟାକେଟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
5) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଗରମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
6) ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସିବେ । ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।
7) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗରମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତାମୂଳକ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର